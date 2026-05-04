El PSOE quiere lanzar a Puente como candidato por Alicante para tapar el desastre del partido en la provincia

El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, cotinúa con su estrategia de acumular ministros en torno a la Comunidad Valenciana. La última incorporación a ese grupo es la de Óscar Puente, exalcalde de Valladolid, en Castilla y León, pero a quien fuentes del PSOE local de Alicante ya sitúan al frente de la lista al Congreso de los Diputados por esta circunscripción a la vuelta de un año, en julio de 2027. Óscar Puente es de origen vallisoletano. Y fue elegido diputado en el Congreso por esa misma provincia. La idea de situar a Óscar Puente al frente de la lista de Alicante tiene en su origen que el grado de conocimiento del ministro es mucho mayor que el del resto de referentes locales y autonómicos en el territorio.

En las últimas semanas, Óscar Puente ha visitado Alicante para la firma del parque central, con la Generalitat y el Ayuntamiento. Por tanto, un acto institucional. Y, también, como motivo del pasado 1 de mayo, Día del Trabajo. En esta última ocasión, por sorpresa. Óscar Puente tiene vivienda propia en el término de una localidad muy próxima a Alicante. Por tanto, no se trata de las listas locales, sino de las nacionales.

El nuevo salto de Óscar Puente se produce en una coyuntura en que el PSOE de la ciudad de Alicante vive el peor momento de su historia política. Su agrupación local está desecha. Tiene al frente una gestora, que es dirigida con mando a distancia desde el cercano municipio de Elda.

De hecho, quien está al frente de la citada gestora no es un cargo socialista de la ciudad de Alicante, sino concejal del PSOE en otra localidad alicantina, Elda. Esta última, además, es la localidad en la que es alcalde el secretario general de los socialistas alicantinos, Rubén Alfaro. Así, de facto, una localidad con poco menos de 55.000 habitantes controla a la agrupación socialista de otra ciudad, con más de 360.000 habitantes.

Además, existe un claro enfrentamiento entre la agrupación socialista de Alicante y la dirección regional del PSOE, que dirige Diana Morant. En el socialismo de Alicante no ha gustado nada que Diana Morant decidiese tomar las riendas de esa agrupación. También, en otra localidad muy próxima a Alicante, San Vicente del Raspeig, hay una gestora al frente.

La gestión de Óscar Puente ha sido objeto de la crítica de los empresarios valencianos, por los retrasos del corredor mediterráneo. Puente ha sido también criticado por el Consell, por el desastre del plan de Cercanías 2017-2024, del que se ha cumplido un 43,9% desde 2017 y por el retraso que acarrean las obras tras la DANA en la parte concerniente al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Y tampoco tiene buen cartel en el Ayuntamiento de Valencia a causa de infraestructuras que ya debían estar hechas y que no se ejecutan.

Pero, ahora, Óscar Puente disfruta de una vivienda muy próxima a Alicante, pero fuera de la capital, lo que le cierra la puerta al ayuntamiento capitalino. Y ha protagonizado dos tipos de actos distintos.