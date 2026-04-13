Vox rechaza ir a un acto de Puente en Alicante para «no participar en el blanqueamiento» del ministro

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Alicante ha rechazado este lunes acudir al acto de presentación del futuro parque central de Alicante al considerarlo «un blanqueamiento del indigno ministro Óscar Puente», en palabras de su diputado autonómico y secretario provincial de Alicante de esa misma formación, Miguel Pascual. Este último ha señalado que se trata de «un ministro que arrastra 46 muertes a sus espaldas por las que no ha dimitido», en referencia al accidente ferroviario de Adamuz, en la provincia de Huelva, donde el pasado enero un convoy con destino a Madrid descarriló y colisionó con otro, que se dirigía a Huelva, con el trágico balance de 46 fallecidos y 126 heridos.

Hay que recordar que, tal como publicó OKDIARIO el pasado 29 de enero, Vox reclamó en el Senado la dimisión del ministro Óscar Puente. En concreto, la senadora por designación del Parlamento de Andalucía, Paloma Gómez, también de Vox, se dirigió al propio Puente señalando: «Su corrupción mata».

A apenas unos metros de donde el ministro departía, rodeado de los concejales de Vox en la ciudad de Alicante y acompañado, también, por la portavoz adjunta de esa misma formación en las Cortes Valencianas, la también alicantina Ana Vega, Miguel Pascual ha señalado que Óscar Puente «pone en peligro a todos los usuarios del sistema ferroviario español cada día, porque su ministerio no atiende a las necesidades de mantenimiento y de inversión que necesitan las infraestructuras de toda España, pero, en especial, las de la Comunidad Valenciana», donde «no se ha llegado ni al 50% del plan de cercanías».

El parque central de Alicante es la infraestructura que cambiará la fisonomía actual de la ciudad. Y este lunes se ha presentado el acuerdo entre el Gobierno de España, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Alicante. Ese acuerdo llega 39 años después (1987) de que se lanzara por primera vez la necesidad de soterrar las vías de la actual estación del AVE en la ciudad y generar un espacio verde y abierto que permitiera comunicar varios barrios entre ellos y con el centro comercial de la ciudad, la emblemática Avenida Maisonnave. A la presentación ha asistido, también, una nutrida representación de la sociedad civil alicantina.

Vox ha decidido no asistir a esa presentación por el motivo antes expuesto por Miguel Pascual. Pero, además, lo sucedido este lunes es una declaración de intenciones de que la formación de Santiago Abascal tendrá una posición de absoluta equidistancia en el futuro, empezando por la comisión de investigación de las viviendas de protección pública (VPP) que generaron un escándalo en Alicante. Se da la circunstancia de que Miguel Pascual forma parte de esa misma comisión y Ana Vega la preside.

Además, la portavoz municipal de Vox en Alicante, la abogada Carmen Robledillo, ha reclamado que el parque central se ejecute tal como estaba planeado desde un principio: «Hemos pasado del soterramiento total al parcial». Además, en referencia a Óscar Puente, Carmen Robledillo ha significado que «ahora, nos viene con una simple cubierta de las vías; no estamos de acuerdo; queremos el cumplimiento íntegro del primer proyecto, en que las vías estaban completamente soterradas en la ciudad de Alicante».