El gesto de Puente a la pregunta de OKDIARIO de por qué ocultó que conocía a Miss Asturias desde 2024

Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, ha huido este lunes para no responder la pregunta de OKDIARIO sobre los mensajes vía WhatsApp que intercambió con José Luis Ábalos sobre Claudia Montes, Miss Asturias +30 en 2017, y que ha desvelado este medio. Puente, a pesar de escuchar a la perfección la interpelación, ha evitado contestar, ha gesticulado y ha continuado hablando con las autoridades presentes en un acto en la sede del Ayuntamiento de Alicante.

«Ministro, ¿por qué no dijo nada si sabía lo de Miss Asturias desde 2024?», ha sido la pregunta a Óscar Puente, quien no ha respondido, aunque sí ha realizado un gesto de incredulidad al ver que OKDIARIO se encontraba en el único punto que su agenda oficial tenía marcado este lunes.

Este periódico ha desvelado en exclusiva que Puente contactó con su antecesor en el cargo de ministro de Transportes, José Luis Ábalos, el 9 de febrero de 2024, para preguntarle por Claudia Montes, conocida como Miss Asturias. El motivo es que Montes estaba, según Puente, reclamándole un empleo a través de la red social Instagram. Para ello, presumía de haber sido la «mano derecha» de Ábalos.

La conversación, a la que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO, revela que Ábalos reconocía haberla colocado en la empresa pública Logirail, movido por la lástima: «Fue un error», reconocía el también ex secretario de Organización del PSOE, en una conversación que demuestra que, al menos desde 2024, Óscar Puente conocía la conexión de Claudia Montes y el enchufe en la filial de Renfe.

«¿Conoces a una tal Claudia Montes, de Asturias?», preguntó Puente a Ábalos, que inmediatamente respondió: «Una zumbada». A continuación, el militante socialista explicaría cómo acabó contratándola en Logirail, una filial pública dependiente del Ministerio de Transportes: «Tenía una situación familiar delicada y se le ayudó sin conocerla. Y fue un error», aseguró. Más adelante completó el relato: «Así empezó conmigo y me dio pena su situación de madre con hijo a quien no tenía qué darle de comer».