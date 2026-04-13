Juicio a Ábalos, Koldo y Aldama en el Tribunal Supremo, en directo | Última hora y declaraciones de los testigos de hoy en vivo

Arranca una nueva jornada clave en el Tribunal Supremo. Por segunda semana consecutiva, el foco mediático continúa centrado en José Luis Ábalos, ex ministro de Pedro Sánchez y figura relevante del PSOE y su ex asesor Koldo García.

Tras una primera semana que ha estado marcada por revelaciones comprometedoras, el juicio llega hoy a una fase decisiva en la que llegan nuevos protagonistas. Isabel Pardo de Vera comparece como testigo clave y deberá dar explicaciones sobre el presunto enchufe de la ex pareja de Ábalos y la adjudicación de contratos millonarios de mascarillas. La ex presidenta de Adif, además, está imputada por la Audiencia Nacional por su presunta implicación en el amaño de contratos públicos.

Sigue en directo desde OKDIARIO la última hora del juicio en el Tribunal Supremo contra José Luis Ábalos, su ex asesor Koldo García y Víctor de Aldama.