Juicio a Ábalos, Koldo y Aldama en el Tribunal Supremo, en directo | Última hora y declaraciones de los testigos de hoy en vivo
Sigue en directo desde OKDIARIO la última hora del juicio en el Tribunal Supremo contra José Luis Ábalos, Koldo Garcia y Víctor de Aldama.
Arranca una nueva jornada clave en el Tribunal Supremo. Por segunda semana consecutiva, el foco mediático continúa centrado en José Luis Ábalos, ex ministro de Pedro Sánchez y figura relevante del PSOE y su ex asesor Koldo García.
Tras una primera semana que ha estado marcada por revelaciones comprometedoras, el juicio llega hoy a una fase decisiva en la que llegan nuevos protagonistas. Isabel Pardo de Vera comparece como testigo clave y deberá dar explicaciones sobre el presunto enchufe de la ex pareja de Ábalos y la adjudicación de contratos millonarios de mascarillas. La ex presidenta de Adif, además, está imputada por la Audiencia Nacional por su presunta implicación en el amaño de contratos públicos.
Sigue en directo desde OKDIARIO la última hora del juicio en el Tribunal Supremo contra José Luis Ábalos, su ex asesor Koldo García y Víctor de Aldama.
Josefa Pérez: «No sabía quién era Jésica Rodríguez ni Koldo García»
La trabajadora de Ineco ha negado conocer tanto a Jésica Rodríguez como a Koldo García.
Declara Josefa Pérez, trabajadora de Ineco
La sesión de este lunes empieza con la declaración como testigo de Josefa Pérez, trabajadora de Ineco. En el sumario de la causa consta que intercambió correos electrónicos con Jésica Rodríguez, en los que la ex pareja de José Luis Ábalos reconoció haber cobrado de la empresa pública sin haber realizado trabajo alguno.
Arranca el juicio
Acaba de comenzar el juicio contra Víctor de Aldama, José Luis Ábalos y Koldo García.
Aldama llega al Supremo
El empresario Víctor de Aldama, llegando al Tribunal Supremo este lunes para el comienzo de la segunda semana del juicio.
Llega Claudio Rivas al Tribunal Supremo
Acaba de llegar el socio de Víctor de Aldama al Tribunal Supremo para declarar en el juicio.
¿Quién declara en el juicio de Ábalos hoy?
En la lista de declaraciones de este lunes figuran 8 testigos:
- Josefa Pérez
- Manuel Pérez Vilariño
- Israel Pilar Ortiz
- Claudio Rivas
- Manuel Salles
- Javier Serrano
- Patricia Uriz
- Javier Herrero
¿A qué hora empieza y dónde ver el juicio a Ábalos, Koldo y Aldama?
Las sesiones se desarrollan habitualmente en jornadas de mañana y tarde. El juicio se ha retomado este lunes, 13 de abril, tras el paréntesis del fin de semana, con la fase de declaraciones de testigos clave, incluyendo a la ex pareja de Koldo García y antiguos altos cargos del Ministerio de Transportes.
Aunque el Tribunal Supremo ha decidido no retransmitir la señal institucional en directo por vídeo, puedes seguir la sesión a través de OKDIARIO.
Claudio Rivas también está citado
Claudio Rivas (socio de Víctor de Aldama) es otro de los protagonistas de este lunes, ya que la Fiscalía Anticorrupción considera que Aldama aprovechó el «afán» de Rivas para obtener un título de operador en el sector de hidrocarburos para que otra empresaria, corriera con los gastos de la compra de un chalet en La Alcaidesa (Cádiz) para alquilárselo a José Luis Ábalos.
Declarará Patricia Uriz, la ex mujer de Koldo
El testimonio de la ex mujer de Koldo García, Patricia Uriz, es uno de los más esperados este lunes. Uriz tiene derecho a no contestar a las preguntas que le formulen, por estar investigada en la Audiencia Nacional.
A las 10:00 horas arrancará una nueva sesión del juicio
Como en las jornadas anteriores, la sesión de este lunes empieza a las 10:00 horas en el Tribunal Supremo.
Josefa Pérez asegura que Adif pidió que se tuviera en cuenta el CV de Jésica
Josefa Pérez, trabajadora de Ineco, ha asegurado que fue Adif quien pidió que se tuviera en cuenta el currículum de Jésica Rodríguez. Además, ha explicado que Koldo García «acompañó» a Jésica a la firma del contrato.