Los whatsapps de Óscar Puente a Ábalos en 2024 sobre Miss Asturias: «Me está pidiendo trabajo y dice que es tu mano derecha»

El ministro de Transportes, Óscar Puente, contactó con su predecesor en el cargo José Luis Ábalos el 9 de febrero de 2024 para preguntarle por Claudia Montes, conocida como Miss Asturias, que le estaba reclamando un empleo a través de Instagram alegando haber sido su «mano derecha». La conversación, a la que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO, revela que Ábalos reconocía haberla colocado en la empresa pública Logirail, filial de Renfe, movido por la lástima: «Fue un error».

«¿Conoces a una tal Claudia Montes, de Asturias?», le preguntó Puente. La respuesta de Ábalos fue inmediata: «Una zumbada». A continuación, relató cómo acabó contratándola en Logirail, una filial pública dependiente del Ministerio de Transportes: «Tenía una situación familiar delicada y se le ayudó sin conocerla. Y fue un error». Más adelante completó el relato: «Así empezó conmigo y me dio pena su situación de madre con hijo a quien no tenía que darle de comer».

Las falsedades de Miss Asturias

La afirmación de Montes de haber sido «mano derecha» de Ábalos era completamente falsa. En la primera entrevista que concedió en exclusiva a OKDIARIO, en junio de 2025, Montes no hizo ninguna alusión a haber desempeñado papel relevante alguno en el entorno del ex ministro. Muy al contrario, dedicó su relato a desmentir que hubiera mantenido una relación sentimental con él, revelando que en aquella época mantenía contacto con Iker Casillas.

Mientras Claudia Montes aseguraba públicamente que Ábalos no le gustaba, en privado no paraba de escribirle. «Guapo, necesitas unas vacaciones pero conmigo», le llegó a mandar la ex Miss Asturias al entonces ministro de Transportes en conversaciones a las que ha tenido acceso OKDIARIO. Los mensajes, del otoño e invierno de 2019, revelan a una Montes que escribía constantemente a Ábalos pidiéndole trabajo y encuentros personales, se deshacía en elogios hacia él y, cuando no obtenía respuesta, volvía a insistir horas más tarde. En resumen, era ella la que iba detrás de él y no al revés.

«No me pude resistir a comentar la foto que has subido y compartirla, si es una imprudencia o te molesta, me lo dices que lo quito», le escribía. «Que pases buena noche, que descanses, buen viaje mañana». Todo ello mientras aseguraba a los medios que el ex ministro «no era su tipo».

La relación acabó de forma abrupta. Ábalos le contó a Puente que Montes entró en Logirail y que «enseguida [hubo] conflicto» con la empresa, que acabaron despidiéndola y que ella amenazó con «denunciar corruptelas». Lo que el juicio ha revelado es que cuando su jefe en Logirail —José Ángel Méndez— inició un expediente disciplinario por sus reiteradas ausencias, fue apartado fulminantemente, y su sustituto —Óscar Gómez Barbero— no sólo archivó el expediente, sino que ascendió a Montes a supervisora y la llamó para pedirle disculpas.

Cuando Óscar Gómez tomó las riendas de la dirección, la solución que se dio al conflicto con Miss Asturias fue un «cambio de contrato»: Montes dejó de ser su subordinada y pasó a depender directamente de la Dirección General Comercial. «Reportaba directamente a Madrid», precisó el testigo, una fórmula que, en la práctica, la sacaba de su órbita y la blindaba frente a cualquier expediente disciplinario que pudiera iniciarse desde la zona norte.

La declaración de Montes en el Supremo

Montes compareció este pasado miércoles ante el Tribunal Supremo y protagonizó una de las declaraciones más sorprendentes del juicio. Aseguró que a diario se levantaba «a las 4 de la mañana para ir a trabajar», pero admitió al mismo tiempo que en su puesto en Logirail no tenía ordenador, estaba ubicada «cara a la pared» y que lo que hacía era «ir a la biblioteca de Oviedo, coger libros y aprovechar para leer». Todos los libros, precisó, eran «sobre trenes». En la Biblioteca Ramón Pérez de Ayala, no obstante, nadie recuerda a Claudia Montes.

«Por las pruebas que hay en el procedimiento, algo han hecho Jose y Koldo, pero nunca me han dicho: ‘Oye, te he enchufado’». Explicó que conoció a Ábalos en mayo de 2019 en un mitin del PSOE en Gijón, que iniciaron «una relación de amistad y virtual» y que él le pasó varios enlaces de ofertas de trabajo. Madre soltera y sin empleo, presentó su candidatura a Logirail a través de Infojobs y defendió que «me cogieron porque era apta para el puesto».

Esta es otra mentira más de Montes porque, como publicó OKDIARIO, ella misma le escribió a Ábalos un mensaje donde pedía que la colocara en «un puesto de confianza»: «😍😍😍. Hola corazón. ¿Qué tal? Estoy desesperada por lo del trabajo, perdona que te moleste, que sé que andas muy ocupado. ¿No me puedes ayudar a que me den un puesto de confianza aquí en Asturias? No aspiro a ganar mucho. Yo te ofrezco lealtad absoluta, bueno, eso ya te lo dije desde el primer día que empecé a hablar contigo. Sé que están quedando puestos libres. Y prometo no defraudarte en nada. Pero dada mi situación, es lo que se me ocurre. Y yo sé, porque me lo has demostrado, que si puedes, me vas a ayudar. Al final voy a ser algo brujilla. Estás con el presidente de Asturias. Me puse supercontenta pensando que estabas aquí, pero ya vi que no.»

Los whatsapps entre Ábalos y Puente, sin embargo, cuentan otra historia. El consejo que Ábalos dio a Puente para lidiar con ella fue tajante: «No le hagas caso».