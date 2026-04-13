Puente supo en 2024 que Ábalos había enchufado a Miss Asturias en Logirail y lo ocultó

El ministro de Transportes, Óscar Puente, conocía desde febrero de 2024 que su predecesor en el cargo, José Luis Ábalos, había colocado a Claudia Montes —conocida como Miss Asturias— en la empresa pública Logirail movido por la lástima. Se lo contó el propio Ábalos por WhatsApp pero, sin embargo, en ningún momento Puente hizo pública esta información. Los mensajes, a los que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO, revelan que el actual titular de Transportes era perfectamente consciente de lo que había ocurrido en su ministerio antes de que el caso llegara al Tribunal Supremo.

La conversación sobre Miss Asturias arrancó cuando Puente preguntó a Ábalos si conocía a «una tal Claudia Montes, de Asturias», que le estaba pidiendo trabajo a través de Instagram alegando haber sido su «mano derecha». La respuesta de Ábalos no dejó lugar a dudas: «Una zumbada». Y a continuación desveló a su sucesor cómo se había fraguado el enchufe: «Tenía una situación familiar delicada y se le ayudó sin conocerla. Y fue un error». Más adelante añadió: «Así empezó conmigo y me dio pena su situación de madre con hijo a quien no tenía que darle de comer».

Puente, por tanto, sabía. Sabía que Montes había sido colocada en una empresa pública por influencia del ex ministro. Sabía que la experiencia había acabado en conflicto, en despido y en amenazas de «denunciar corruptelas». Y sabía que el propio Ábalos calificaba a Montes de «gente problemática que la ayudas y te jode». Pese a todo ello, Puente no sólo guardó silencio, sino que continuó al frente del mismo ministerio desde el que se había orquestado el enchufe. El mismo ministerio del que Logirail depende.

El mismo Puente que en noviembre de 2021 le decía a un defenestrado Ábalos que era «una persona recta y decente» mientras era ninguneado por el PSOE era el que en 2024 escuchaba cómo ese mismo Ábalos le confesaba haber enchufado a una «zumbada» en una empresa pública «por pena». Su consejo para lidiar con Montes fue escueto: «No le hagas caso». Y eso, exactamente, es lo que hizo el ministro.