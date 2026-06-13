La llamada de Trump a Pochettino antes del debut de EEUU: «Una oportunidad de llegar hasta el final»

El Mundial 2026 ya deja una serie de imágenes icónicas cuando apenas se cumple el segundo día de torneo. Una de ellas fue la llamada de Donald Trump a Mauricio Pochettino antes del debut de Estados Unidos contra Paraguay en la madrugada de este sábado en el Atlanta Stadium. El presidente del país anfitrión fue cariñoso con el argentino, que se estrena en una gran cita de selecciones, y le aseguró que tienen una «oportunidad para llegar hasta el final».

Así saludaba Pochettino a Trump al recibir su llamada por teléfono: «Hola señor presidente, ¿cómo está?». A lo que el político respondió con mucha cercanía: «Bueno, sólo llamaba para decirte que eres un tipo y un entrenador fantástico y estoy al tanto de todo tu éxito y de lo buenos que son tus jugadores».

Trump demostró su máxima confianza hacia la selección estadounidense y su técnico: «Creo que tienes una gran oportunidad para llegar hasta el final. Así que quiero desearte mucha suerte». Pochettino le correspondió de la siguiente manera: «Gracias por su apoyo, señor presidente. Vamos a hacer todo lo posible para que tanto usted como todo este país se sientan orgullosos de este equipo».

Trump llama a Pochettino y pasa esto… 😅☎️#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/ZMXRHHyYZp — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) June 12, 2026

No arrancó ni mucho menos con mal pie la selección anfitriona en ‘su’ torneo. Estados Unidos goleó a Paraguay en su debut en la primera fase del Mundial. Los de Pochettino se adelantaron a los siete minutos con el gol en propia puerta de Bobadilla y luego el doblete de Balogun antes del descanso les hizo sentenciar el partido.

Goleada de los de Pochettino sin Trump

Mauricio recortó distancias en el 78′ y ya en el descuento Gio Reyna convirtió el 4-1 definitivo que coloca a los americanos líderes del grupo D a la espera del Australia-Turquía (domingo a las 6:00 hora española). Una victoria que no presenció Trump desde el palco, aunque el presidente sí dedicó unos minutos para llamar y brindar su apoyo a Pochettino por teléfono.