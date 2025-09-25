Los whatsapps de Miss Asturias a Ábalos: «¿Me puedes ayudar a que me den un puesto de confianza?»

«¿Me puedes ayudar a que me den un puesto de confianza?», con estas palabras Claudia Montes (Miss Asturias +30 años) le pedía al ex ministro José Luis Ábalos que la colocara en la Administración. Su contratación en Logirail, empresa dependiente del Ministerio de Transportes, está siendo investigada por la UCO.

OKDIARIO ha accedido a las 64 páginas de conversaciones de WhatsApp que se intercambiaron Claudia Montes y José Luis Ábalos. Estos chats revelan la insistencia de Miss Asturias en hablar con el entonces ministro de Transportes.

La asturiana dijo en una entrevista con este periódico y otros medios que no había mantenido una relación sentimental con Ábalos para después desdecirse y asegurar el pasado martes 23 de septiembre en el programa Código 10 emitido en Cuatro que sí habían mantenido una relación.

Las conversaciones entre ambos revelan que Miss Asturias iniciaba las conversaciones y se refería al ex ministro en términos cariñosos. A continuación, un extracto de las conversaciones que tuvieron lugar en septiembre y octubre de 2019:

José Luis Ábalos: Ahí vamos. ¿Y tú? Te debo una llamada. He estado viajando fuera

Miss Asturias: Uy, ¿qué te pasa corazón? Ese ahí vamos no me gusta. Si me la debes, pero te entiendo perfectamente. La verdad es que la echo de menos aunque a ti más jajajaja

José Luis Ábalos: No me puedes extrañar si no me conoces

Miss Asturias: Tus mensajes. Hablar contigo

José Luis Ábalos: Gracias. Se agradece siempre que a uno le echen de menos

Miss Asturias: Tú a mí no?

José Luis Ábalos: Jajajaja

Días más tarde, Claudia Montes se pone de nuevo en contacto con Ábalos y le precisa si puede colocarla en un puesto de confianza dentro del Ministerio de Transportes que entonces ostentaba:

Miss Asturias: Estás solo. Esto no está bien. Y yo sola también. El destino podía ser más listo o nosotros

José Luis Ábalos: Jajajaja

Miss Asturias: Que bien hacía tiempo que no te sacaba una sonrisa. No te has planteado llevarme contigo. Podía ser tu persona de confianza, secretaria personal, o la que se ocupe de ti, que todo esté bien en orden y que te quite problemas encima

José Luis Ábalos: Jajaja. Yo tengo la base en Madrid

Miss Asturias: No sería problema me adaptaría

José Luis Ábalos: Bueno. Todo se verá

Miss Asturias: Dime que sí. Te aseguro que no te defraudaría. Y me adapto a todo lo que tenga que hacer, el trabajo que tenga que desempeñar y aprendo muy fácil

José Luis Ábalos: Vale. Lo miramos

Miss Asturias: Me haces feliz. Gracias

José Luis Ábalos: Descansa

Miss Asturias: Pero te lo digo en serio de verdad. Mañana si tienes unos minutos me llamas y hablamos un ratito. Descansa

José Luis Ábalos: OK

Miss Asturias: Que tengas buena noche. Un abrazote y besos

Miss Asturias: Buenos días. Qué tal?

Al ver que no contestaba, Miss Asturias dejó pasar unos días y volvió a escribir al ex ministro de nuevo solicitándole que le buscara un trabajo:

Miss Asturias: Hola, ¿qué tal? Que guapo, que bien te quedan los vaqueros

José Luis Ábalos: 🙄

Miss Asturias: 😍😍😍. Hola corazón. ¿Qué tal? Estoy desesperada por lo del trabajo, perdona que te moleste que sé que andas muy ocupado. ¿No me puedes ayudar a que me den un puesto de confianza aquí en Asturias no aspiro a ganar mucho? Yo te ofrezco lealtad absoluta, bueno eso ya te lo dije desde el primer día que empecé a hablar contigo, sé que están quedando puestos libres. Y prometo no defraudarte en nada. Pero dada mi situación es lo que se me ocurre. Y yo sé por qué me lo has demostrado que si puedes me vas a ayudar. Al final voy a ser algo brujilla. Estás con el presidente de Asturias. Me puse súper contenta pensando que estabas aquí, pero ya vi que no

José Luis Ábalos: Jajajaja

Pedía ver a Ábalos

Miss Asturias siguió escribiendo a Ábalos y le pedía que se vieran en algún momento:

Miss Asturias: Mil gracias. Eres un sol en mi vida. Sabes una cosa hace 4 años que estoy sola y no he vuelto a confiar en nadie. Y en ti sí. Me prohibí volver a enamorarme y no confiar en nadie, sólo dedicarme a mi niño. Lo único que quiero y deseo es trabajar, dedicarme a mi niño y poder verte algún día

José Luis Ábalos: Ni siquiera me has visto

Miss Asturias: Sí tengo tus fotos guardadas. Que cuando me cogiste por la cintura y no sólo te preocupaste en hacer las fotos y no me preguntaste el nombre, no sé algo especial. Con todo lo que has hecho por mí ya me has demostrado suficiente. Y me encanta como eres como persona… aunque no te conozca en persona. Estoy segura que no cambiaría de opinión

José Luis Ábalos: Jajajaja. Ojalá

Miss Asturias: Sabes lo que pasa que no traspaso límites por miedo. Y porque siento mucho respeto hacia ti. Ojalá lo digo yo muchas veces. Te lo agradezco yo a ti. Siempre voy a estar aquí. Si me conocieras más de verdad, estoy segura de qué me querrías tener más tiempo en tu vida. El tiempo me va a dar la razón

José Luis Ábalos: Jajajaja

Miss Asturias: Ya verás. No te rías. Pero me encanta sacarte una sonrisa siempre. Creo en la lealtad. Así me va. Siempre dije con los años voy a cambiar, pero no se puede, así seguiré siendo toda la vida. Bueno, mejor dicho con los golpes.

Miss Asturias le vio dos veces

Claudia Montes asegura que tuvo una relación con José Luis Ábalos, sin embargo, le vio únicamente dos veces en persona. La primera fue en el mitín de Gijón en el que se conocieron y en el que Miss Asturias aprovechó para hacerse una foto con él y sus escoltas.

Posteriormente, Montes le visitó en su despacho del ministerio en un viaje que tuvo a Madrid para asistir a una formación de Logirail, la empresa en la que se la colocó.