Así le tiraba los tejos Miss Asturias a Ábalos: «Guapo, necesitas unas vacaciones pero conmigo»

«Guapo, necesitas unas vacaciones pero conmigo», así tiraba los tejos Claudia Montes (Miss Asturias +30 años en el año 2017) a José Luis Ábalos cuando era ministro de Transportes.

OKDIARIO ha accedido a las conversaciones entre Miss Asturias y Ábalos en las que se demuestra cómo Montes escribía constantemente al ex ministro pidiéndole trabajo, encuentros personales y se deshacía en elogios hacia él, pese a que aseguró en el programa En Boca de Todos, emitido en Cuatro, que no le gustaba.

A continuación, un nuevo extracto de las conversaciones entre Miss Asturias y Ábalos durante el otoño e invierno de 2019. Algunos días Claudia Montes no obtenía respuesta y volvía a insistir al ex ministro horas más tarde:

Miss Asturias: No me pude resistir a comentar la foto que has subido y compartirla si es una imprudencia o te molesta me lo dices que lo quito 😍😘😘. Que pases buena noche, que descanses buen viaje mañana😍😘😘

José Luis Ábalos: 😘

Miss Asturias: Hola. Buenos días. Qué bien hablas 😍 Va a haber una mayoría más rotunda… Ya verás. Hola. ¿Qué tal estás? No me olvido de ti. Es que estoy un poquito agobiada y viendo algo que no debo otra vez 😭

José Luis Ábalos: Qué ves

Miss Asturias: La prensa me vuelve atacar con mentiras y como siempre sin confirmar nada. Ya no puedo más esto es muy injusto. No miden las consecuencias, me han perjudicado seriamente. Y ahora otra vez. Dieron una tonta que como no les entra al trapo, pues ellos hablan y hablan. Esto lo tiene que parar juez.

José Luis Ábalos: ¿En dónde ha salido?

Miss Asturias: Hace dos días en Cazamariposas, en Telecinco, otra vez dónde va a ser. Y hoy se empezó a hacer eco la prensa escrita. Te envío el burofax que enviamos hace un año y pico a Mediaset y el acuse de recibo. Porque como no me conoces mucho también es normal que pueda ayudar. Porque a este paso ya no me va a creer nadie

En esos momentos, Claudia Montes fue relacionada con el cantante David Bustamante. Posteriormente, Miss Asturias aseguró en el programa Código 10 que estuvo con Ábalos, pero que le dejó por Iker Casillas. En una entrevista con OKDIARIO, aseguró lo contrario: que no estaba con el ex ministro porque en ese momento estaba con el ex portero del Real Madrid. Casillas dijo a través de su cuenta de X que no la ha visto en su vida. Las relaciones sentimentales que cuenta se limitan a contactos por redes sociales y teléfono.

Miss Asturias pedía viajes a Ábalos

Miss Asturias también hablaba en los 64 folios de conversaciones a los que ha tenido acceso este periódico de viajes con Ábalos. A continuación, un extracto de las conversaciones de más interés:

José Luis Ábalos: MONTREAL

Miss Asturias: Que bien. Disfruta mucho si puedes 😍 Holaaaaa. ¿Qué tal estás corazón?

José Luis Ábalos: Incorporado pero cansado

Miss Asturias: Necesitas unas vacaciones, pero conmigo 🤭 Hola vida. ¿Qué tal estás?

José Luis Ábalos: En Comité. Ahora mismo. (imagen enviada)

Miss Asturias: Guapoooo🤪🤭🤭 A mí me ha venido a visitar mi mejor amiga y ha traído una botella de vino blanco para ahogar un poquito las penas. (Imagen enviada) Por ti y porque sé que te va a ir todo bien. Estabas en Santander otra vez 😭 Lo podíamos haber organizado y te iba a ver. Cuando estés cerca avísame con tiempo y lo organizamos y voy a verte. Estuve sólo dos horas porque tenía que volver a Madrid. Cuando sepas que estás cerca avísame porfi

José Luis Ábalos: Claro

Miss Asturias: O cuando tengas un día libre avísame y organizamos y voy donde quieras. De verdad que tengo muchas ganas de verte y sobre todo darte un gran abrazo. Espero y deseo que estés bien. Hola. ¿Qué tal estás?

José Luis Ábalos: Bien

Miss Asturias: Me alegro 🤩😍 Porque sé que andas muy ocupado y supongo que estresado. Holaaaa. ¿Qué tal corazón?

José Luis Ábalos: Yendo de Lugo a Santiago para tomar avión de vuelta para Madrid

Miss Asturias: Si estás cerquita. Y en mi tierra mi Galicia

José Luis Ábalos: Sí, pero ha sido poco rato y llueve. Me imagino si no me hubieras avisado. Tengo ganas de verte. Aquí también está lloviendo bastante. ¿Qué tal tu día corazón?

José Luis Ábalos: Acostado ya

Miss Asturias: Que descanses. Buenas noches. Muchos besos😘😘

José Luis Ábalos: 😘

Miss Asturias: Hola corazón. ¿Qué tal estás?

José Luis Ábalos: Bien. Listo para acostarme

Miss Asturias: Buenas noches

José Luis Ábalos: 😘

Miss Asturias: Que descanses. 😘😘😘😘. Hola. ¿Qué tal corazón?

Problemas económicos

Las conversaciones entre Miss Asturias y Ábalos también revelan cómo Montes le aseguraba que estaba pasando problemas económicos y que se encontraba mal de salud. A continuación, más mensajes entre ambos:

Miss Asturias: Espero y deseo que estés bien. Buenas noches. Besos 😘😘

José Luis Ábalos: 😘

Miss Asturias: Hola corazón. ¿Qué tal? Estoy muy triste y desesperada por encontrar trabajo muy agradecida por tu ayuda. No me llegó para pagar todo lo del mes y ahora estoy peor, tengo miedo a que me echen de casa y me corten la luz. Me dio una crisis de ansiedad y me han dado pastillas. Creo que no puedo más, voy a caer en una depresión. Dirás tú, esta chica contándome sus problemas, estarás cansado, lo siento. Pero estoy desesperada y no es justo lo que estoy viviendo. No me lo merezco. Me emociona mucho recordar tu ayuda y tus palabras. Y estaré toda la vida agradecida a ti. Créeme que si te lo cuento es porque estoy pasando una situación muy difícil.

Koldo llegó a prestar a Claudia Montes elevadas sumas de dinero y ha pedido a la Audiencia Nacional, a través de su defensa ejercida por la letrada Leticia de la Hoz, que le devuelvan el teléfono móvil para defenderse de la asturiana.