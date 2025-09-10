Ábalos se reivindica feminista: «He promovido a muchas mujeres a puestos de responsabilidad»

«He promovido a muchas mujeres a puestos de responsabilidad», con estas palabras José Luis Ábalos se reivindica feminista en la entrevista con OKDIARIO ocho horas después de que su ex mujer Carolina Perles rompiera su silencio en El Precio de la Corrupción, programa emitido por Telecinco. Perles le acusó de numerosas infidelidades.

PREGUNTA.- ¿Sigue siendo José Luis Ábalos feminista?

RESPUESTA.- Mire… Yo he respetado siempre a las mujeres; de hecho, no hay nadie en toda mi larga que haya cuestionado mi trato ni de mi respeto hacia las mujeres. Nunca, ni en el ámbito laboral ni en el ámbito político. Aquí mismo, en el manejo institucional que yo he tenido, nadie puede decir ni que yo haya insinuado ni invitado a nada de nada. Nunca mezclé mi vida privada con los asuntos laborales y políticos. Nunca. Mi vida personal siempre la dejé al margen de todo eso. Yo he tenido gente de confianza en mi entorno que han sido mujeres. Cuando yo era secretario provincial, la secretaria de Organización era mujer. En el ministerio puse a muchísimas responsables al frente de empresas que eran mujeres. Las promoví mucho. Entonces… ¿Qué entendemos por feminismo?

P.- ¿Qué le parece el feminismo que predica el PSOE?

R.- No voy a entrar en ese debate, pero yo he respetado, he luchado por la igualdad de derechos, he respetado siempre a las mujeres, las he promovido siempre a puestos de responsabilidad y nadie, ninguna mujer puede decir que yo la he maltratado ni le he faltado al respeto. Eso sí, con independencia de su condición o de su situación. Porque a mí me sorprende en todo este tiempo la ligereza con la que se ha tildado de «putas» o de «ejercer la prostitución» a personas que no tienen relevancia. Pero en cuanto esa persona tiene alguna relevancia se monta un escándalo. Sin embargo, se ha permitido con absoluta ligereza calificar a mujeres de prostitutas. Oiga, no he oído a nadie decir «prostitutos». ¿Por qué ese calificativo siempre va dirigido a la mujer? Eso sí que es misoginia.

Ábalos habla sobre Jésica

P.- Jésica, ¿era prostituta?

R.- Yo nunca he preguntado el pasado de nadie. Nunca estigmatizo a nadie. Yo no la conocí en ese contexto y mi relación no fue en ese contexto en absoluto. En absoluto. Ella estudiaba. Ella tenía un trabajo. Había trabajado en la cafetería en diferentes cuestiones de modelo, de azafata, lo que fuera. Yo, desde luego, no tuve nunca esa relación. Ayer tuve que escuchar una cosa brutal: una persona ante las cámaras dijo que no era ni mi novia, ni mi pareja, ni mi amante siquiera, que era mi prostituta. Esa cosificación, oiga, que no me está insultando a mí, está insultando a una mujer. ¿Eso es feminismo? ¿Qué pasa, que solamente defendemos los derechos de determinadas mujeres? Yo leí el otro día a una mujer que había escrito «dedicado a las mujeres, no las que rompen los techos de cristal, sino las que recogen los cristales en el suelo», hay mucho clasismo en todo esto, mucho. Y yo, el feminismo siempre lo he visto desde una óptica frente al clasismo.

P.- ¿Cuál es la explicación de que a Jésica, un contratista del ministerio, le pagará el piso?

R.- No, bueno, eso es una explicación que ya hemos dado ante el juez. Ahí hay una oferta de alguien que quería tener un piso para actividades de la propia empresa y que, en una coyuntura determinada, por una necesidad muy concreta, lo pone a disposición. Luego el señor Aldama dice que lo sigue pagando por no perjudicar a terceros cuando acaba mi relación, que es a finales del 2019. […] Y yo me pregunto… ¿Y por qué tiene que perjudicar a terceros?, ¿qué le importa perjudicar a terceros? Es decir, ¿uál es la razón? Desde luego no era porque yo estuviera ya en mi relación, pero bueno, todo eso está dicho en sede judicial y seguirá la cuestión aclaratoria en sede judicial. Pero sí que es cierto que el señor Aldama sí conocía a la señora Rodríguez [Delcy Rodríguez] antes que yo.