Ábalos: «El juez habría actuado de oficio si la hubiera maltratado, igual los maltratados somos otros»

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos se defiende rotundamente de las insinuaciones de maltrato vertidas por su ex mujer Carolina Perles en el documental de Telecinco. «Si hubiera habido maltrato, el juez habría actuado de oficio», asegura el político valenciano a OKDIARIO, quien añade con contundencia: «Igual los maltratados somos otros y son otros», en posible referencia a su hija que acudió al hospital alegando haber sido agredida por su madre. Ábalos responde así a las acusaciones tras 18 años de relación que califica de «muy difícil» y marcada por «una deriva muy, muy difícil» que no pudieron solucionar.

El ex ministro de Pedro Sánchez confiesa que conoció a Carolina Perles «en el año 2003» y que «curiosamente» ella le «invitó a su boda». Sin embargo, se niega a entrar en detalles íntimos de la relación. «No voy a entrar en estas cuestiones. He pedido siempre respeto a la intimidad y no voy a faltar a eso por más que se me provoque», declara.

Ábalos reconoce que mantuvieron «una relación larga, sin duda con muchos problemas» que «entró en una deriva muy, muy difícil» y que no pudieron solucionar. «No encontraba ni la paz que uno quiere encontrar en su hogar», confiesa el político sobre la situación familiar.

El ex ministro del PSOE revela que «cuando me cesaron como ministro sentí un cierto alivio personal porque creía que me podía permitir poner un cierto orden en mi vida personal y poder proceder a una separación que ya era inevitable». «Estaba como muy presionado por un escándalo público y no me lo podía permitir», explica.

«De hecho, fue cesarme como ministro y separarme también», añade Ábalos, quien subraya que «venía sufriendo una situación muy complicada, muy difícil» con «una situación en el hogar» que no se podía permitir «en una vida de una tensión tan alta».

Sobre las acusaciones de maltrato, el político es tajante: «Los temas de maltrato se persiguen de oficio y tienen protocolos de actuación muy claros». Explica que si «hubiera habido alguna posibilidad de maltrato», el juez que recibió la demanda de divorcio «hubiera tenido la obligación de actuar de oficio».

La demanda de divorcio, según Ábalos, fue presentada por su ex mujer «para conseguir una situación más ventajosa respecto de sus pretensiones» pero fue retirada cuando él «accedí a algunas de las condiciones, a buena parte de las condiciones». «La demanda no se tramitó», puntualiza.

El ex dirigente socialista recuerda que Perles «siempre me dijo: El día que yo hable… ya veré si me pongo a hablar…». «Bueno, pues ya ha ocurrido cuatro años después, con lo cual se ha cumplido», lamenta.

«He tratado de evitarlo siempre, el escándalo y esta amenaza de escándalo público, tratando de ceder», explica Ábalos, quien reconoce que «no ha sido posible» y que su abogado «ya me lo dijo» en su momento.

Defensa de sus hijos

Sobre sus hijos, Ábalos muestra especial orgullo por su hija mayor. «Tengo una hija que es un monstruo en lo académico», declara. Explica que «cuando nos separamos, ella decidió quedarse conmigo» y que «terminó la ESO con mención de honor, la única de su instituto».

«Terminó el bachillerato viviendo conmigo. Yo la recogía, la llevaba todos los días. Me ocupé de ella todo ese tiempo», relata. Su hija «terminó bachillerato con una nota media de sobresaliente» y obtuvo una puntuación en la EBAU que le permitió cursar «un doble grado en la Universidad Carlos III».

Con su hijo menor mantiene «un régimen de visitas que procuro cumplir», aunque reconoce la dificultad porque «ya entra a una edad muy complicada» con «sus planes, sus apetencias, sus amigos».

Gastos ministeriales

Respecto a los gastos como ministro, Ábalos aclara el funcionamiento administrativo: «En el Ministerio no tenía tarjeta de crédito. Había dos formas de pagar: o asumías tú el gasto y luego pedías el reembolso, o pedías una provisión de fondos y luego justificabas la provisión de fondos».

«Yo no conozco ningún ministro que cuando termina el almuerzo pida la cuenta, se vaya él a liquidar los gastos, pague los gastos de los escoltas, de los chóferes», argumenta. «No es la función de un ministro, que para eso tienes un equipo».

Como secretario de Organización del PSOE, Ábalos defiende haber sido «el más austero en muchos años». «Asumía compromisos financieros de distintas personas del partido, encargados, responsables de misión, enviados y asumía esos gastos y los avalaba», explica sobre los 9.000 euros trimestrales cuestionados.

El ex ministro y ex mano derecha de Sánchez cierra su defensa con una reflexión demoledora sobre el tratamiento mediático sobre su figura: «¿Qué personajes de la política han sido sometidos a este relato de salseo al que se me somete a mí?». «¡Qué hipocresía!», exclama.