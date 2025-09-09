Irene Tabera: «Ábalos iba a ser propuesto para ser de nuevo ministro»

La entrevista que concedió Carolina Perles, ex mujer del ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, a Telecinco acabó con un debate entre distintos periodistas de investigación que han seguido de cerca los distintos casos de corrupción en el PSOE.

Entre los invitados al programa El precio de la corrupción se encontraba Irene Tabera, periodista de investigación de OKDIARIO.

Tabera reveló que el Gobierno socialista valoró proponer de nuevo a Ábalos como ministro tras ser apartado por sorpresa en 2021: «Incluso después de ser ministro, Ábalos va en las listas generales del PSOE y fuentes socialistas declararon a OKDIARIO que iba a ser propuesto para ser de nuevo ministro».

La periodista de OKDIARIO dio más detalles sobre el chivatazo de Sánchez a Ábalos cinco meses antes de que Koldo García, su mano derecha, fuera detenido junto a Víctor de Aldama: «Ábalos se queda como diputado raso, pero el presidente le cita en los jardines de Moncloa en septiembre de 2023 y le confiesa que le está investigando la UCO de la Guardia Civil y todo lo ocurrido es por Koldo. Sánchez no solo sabía lo de Carolina, sino la investigación de la UCO que, en ese momento, no salpicaba a Ábalos pero sí a Koldo».

Tabera recuerda el incidente con Delcy en Barajas

Tabera explicó cómo fue el incidente de Delcy Rodríguez, ministra de Hidrocarburos y vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, cuando aterrizó en el aeropuerto de Barajas y el papel del empresario Víctor de Aldama: «El tema es que aquí hay casi una crisis diplomática entre Venezuela y España».

Irene Tabera expuso la importancia Aldama en el seno del ejecutivo socialista: «El grado de infiltración de Víctor de Aldama dentro del Gobierno de España es tal que hacía las labores diplomáticas como si fuera ministro de exteriores cuando había una ministra de exteriores en ese momento, Arancha González Laya, que estaba empezando a tener problemas porque iba con el presidente. De ahí que Aldama se tomó la justicia por su mano. Invitó a esta señora e incluso le prometió un hotel y él cree que va a venir, sí o sí».