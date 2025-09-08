Carolina Perles, ex mujer de Ábalos: «Sánchez le llamaba a diario, José Luis si cae no caerá solo»

Carolina Perles, ex mujer del ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, ha concedido una entrevista en televisión donde ha querido dar su propio testimonio sobre todas las experiencias que vivió durante 20 años de matrimonio junto al que fue mano derecha de Pedro Sánchez en el partido socialista.

La ex esposa de Ábalos apareció en el programa de Telecinco El precio de la corrupción en pleno escándalo por los distintos casos que el PSOE tiene abiertos.

«Desde que supo que iba a hablar, no he parado de tener presiones. Este fin de he pasado miedo porque creo que esto se está yendo de las manos», confesó Perles al inicio del programa que presenta Santi Acosta.

Amenazas de Ábalos para que no concediera la entrevista

La ex esposa de Ábalos reconoció que ha recibido amenazas del ex ministro socialista tras no conseguir que la justicia detuviera la emisión de la entrevista: «El viernes me dejó descolocada y mandó un escrito al juez pidiendo que me llame a declarar y luego lo retiró».

Carolina Perles se defendió por conceder la entrevista en Telecinco: «Yo también tengo derecho a contar mi historia alto y claro y derecho a mi honor. Si han hablado tantas mujeres de su entorno ¿por qué no lo voy a hacer yo si he estado 20 años casado con él? Tengo tanto derecho a contar mi historia como él a tergiversarla».

Sánchez llamaba a Ábalos a diario

Durante la entrevista, Perles desvela que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenía contacto diario cuando Ábalos era el secretario de Organización del PSOE: «El presidente llamaba a José Luis prácticamente todos los días».

La ex de Ábalos reveló una llamada de Pedro Sánchez a Ábalos en la última etapa de dirigente socialista al frente de la secretaría de Organización: «Presencié una llamada donde el presidente le dijo a José Luis que qué pasa, que si iba por libre».

Perles tiene claro que su ex marido no caerá solo: «No creo que, si finalmente José Luis cae, no va a caer solo. Estoy completamente convencida de que morirá matando».

Viaje junto a Sánchez y Begoña

La ex pareja de Ábalos reveló un viaje junto de ella y el ex secretario de Organización del PSOE con Pedro Sánchez y Begoña Gómez: «La idea de recorrer España en coche creo que sale porque José Luis es muy del tú a tú. José se dejó la piel con una intensidad brutal y fue una pieza muy importante en aquellos momentos. En uno de los viajes que hace, lo hace con su mujer y sus hijas a Valencia. Salimos por las Fallas y tanto con Begoña como todos, encantadores, y estábamos a gusto y todo normal. Después se al proyecto Santos Cerdán que iba acompañado de su mujer. Formamos un tándem de llevarnos bien».

La hija de Ábalos fue agredida por su madre alcoholizada

OKDIARIO publicó este lunes una exclusiva sobre la ex esposa de José Luis Ábalos. Hace dos años su hija acudió a un hospital de la localidad de Rivas Vaciamadrid afirmando que su madre la había agredido físicamente en estado de embriaguez.

El parte médico, al que tuvo acceso OKDIARIO, detallaba múltiples lesiones y prescribe tratamiento. El documento oficial señalaba literalmente que la joven acudió «por agresión física por su madre (enolismo) tras altercado familiar».

La hija de Ábalos y Perles sufría «lesiones en región periorbitaria derecha, facial, arranca uña 5º dedo de mano derecha, contusión húmero izquierdo y femoral izquierdo y cuero cabelludo (halón de pelo)».