La hija de Ábalos fue agredida por su madre alcoholizada: este es el parte de lesiones

La hija de José Luis Ábalos, de 18 años, acudió el pasado 30 de septiembre de 2023 a un hospital en Rivas Vaciamadrid asegurando que su madre, Carolina Perles, la había agredido físicamente en estado de embriaguez. El parte médico fue remitido al Juzgado de Guardia. Tal como desvela OKDIARIO, el documento detalla múltiples lesiones y prescribe tratamiento.

El documento oficial, firmado por una prestigiosa doctora, señala literalmente que la joven ha acudido «por agresión física por su madre (enolismo) tras altercado familiar». El enolismo es un término que hace referencia a consumo de alcohol continuado en los últimos años.

El parte describe «lesiones en región periorbitaria derecha, facial, arranca uña 5º dedo de mano derecha, contusión húmero izquierdo y femoral izquierdo y cuero cabelludo (halón de pelo)».

El informe médico también recoge que las lesiones fueron producidas por «contusión (golpes, puñetazos, halones)» y que el juicio diagnóstico es «agresión física, policontusiones».

El tratamiento prescrito consistió en aplicación de hielo local tres veces al día e ibuprofeno 600 mg cada 12 horas durante siete días. El pronóstico ha sido «leve salvo complicaciones».

La joven es fruto de la relación entre José Luis Ábalos, ex ministro de Fomento y ex secretario de Organización del PSOE, y Carolina Perles, quien fue su esposa durante dos décadas. La pareja, que se separó en 2021, tuvo dos hijos en común.

Perles, agente de la Policía Local de Valencia, ha mantenido en los últimos años un perfil bajo, aunque su nombre ha seguido vinculado al entorno político por su relación pasada con Ábalos.

Escrito remitido por la doctora al juez de guardia sobre las lesiones de la hija de Ábalos y Perles.

Sin embargo, ha roto su silencio en Telecinco. La cadena ha anunciado el estreno del programa El precio de…, que abrirá su primera entrega el 8 de septiembre con una entrevista exclusiva a Carolina Perles. En el avance presentado en el FesTVal de Vitoria, la ex mujer de Ábalos ha afirmado: «José va a morir matando» y ha relatado episodios de control, humillaciones y presiones durante su relación.

Sus palabras, grabadas en más de 16 horas de rodaje, han sido presentadas como el plato fuerte del espacio televisivo liderado por Santi Acosta que combina documental, entrevista y debate. El objetivo declarado del programa es aportar testimonios inéditos y documentos nunca antes vistos relacionados con grandes casos de actualidad.

La publicación de este informe médico coincide con un momento de máxima exposición mediática para Ábalos, convertido en figura central de uno de los escándalos de corrupción más sonados de los últimos años.

Aunque el parte se limita a constatar las lesiones de la joven y no atribuye responsabilidades más allá de la referencia expresa a la madre, su contenido es especialmente delicado por la trascendencia pública de la familia.

Fuentes consultadas por OKDIARIO indican que la hija de Ábalos planeó denunciar a su madre por estos hechos pero siguiendo el consejo de su padre finalmente no lo hizo.

En todo caso, siguiendo el protocolo, la doctora de guardia comunicó al juez «para su conocimiento y efectos oportunos» los hechos. Todo ello en el marco del protocolo judicial habitual en casos de violencia intrafamiliar.

El documento especifica que, tras ser atendida de urgencia, la joven «ha pasado a: domicilio». Se trata de una expresión habitual en este tipo de informes, que confirma que la víctima no ha necesitado ingreso hospitalario.

Testimonio impactante

El parte médico, fechado en Madrid a 30 de septiembre de 2023 a las 14:28 horas, se convierte en un elemento más en la compleja relación entre Carolina Perles y su entorno familiar. La referencia a «enolismo» como causa de la agresión aporta un matiz significativo que vincula el episodio con un presunto estado de embriaguez.

Además, término «halón de pelo», recogido en el parte describe con precisión una tracción violenta del cabello, que ha provocado lesiones en el cuero cabelludo de la víctima.

Fuentes próximas a la familia aseguran que no fue el único incidente familiar grave. La inminente aparición televisiva de Carolina Perles dibujan un panorama inédito en torno al ex ministro José Luis Ábalos. El ex mano derecha de Pedro Sánchez enfrenta un nuevo frente: tras la investigación judicial en el Tribunal Supremo ahora tiene que rebatir las revelaciones de su tercera ex mujer. Mientras tanto, Andrea de la Torre sigue siendo su actual pareja y se mantiene como un pilar fundamental para el ex dirigente socialista.

La versión de Perles

Carolina Perles ha respondido a la publicación de esta información defendiendo en OKDIARIO que su «hija no es ni va a ser partidaria de algo así», en referencia a abrir un procedimiento judicial. La ex mujer de Ábalos ha explicado que su hija «lleva dos años enteros desde que se fue a vivir sola, y no por gusto, contando conmigo para todo».

Perles ha reconocido que «obviamente todos tenemos discusiones con nuestros hijos y mucho más cuando pasan por momentos complicados». Sin embargo, ha considerado que utilizar esta información «es poner a una niña que está a punto de empezar su universidad para desestabilizarla no es muy ético».

La agente de la Policía Local de Valencia ha sido contundente respecto a las intenciones del ex ministro: «Si el señor Ábalos quiere hacerme daño a mí que no se preocupe que ya me lo ha hecho y mucho». Ha solicitado consideración «por su estabilidad emocional y dado que no accedió a ir a mayores por razones obvias respecto para con ella».

Perles ha defendido la relación paterno-filial asegurando que «ella adora a su padre y no se merece que le haga eso para atacarme a mí». La madre ha concluido agradeciendo la oportunidad de expresarse en medio de la controversia.

La joven es fruto de la relación entre José Luis Ábalos y Carolina Perles, quienes estuvieron casados durante dos décadas hasta su separación en 2021 tras la aparición de terceras personas. La pareja ha tenido dos hijos en común durante su matrimonio. OKDIARIO desveló el acuerdo de divorcio entre ambos.

Carolina Perles ha mantenido tradicionalmente un perfil muy bajo desde su separación, aunque ha roto su silencio recientemente en Telecinco. La cadena ha anunciado para este lunes una entrevista exclusiva con la ex mujer de Ábalos en el programa El precio de… con Santi Acosta, donde ha relatado «episodios de control, humillaciones y presiones durante su relación».