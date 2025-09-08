Conciertos de las Fiestas de Fuenlabrada 2025: cantantes, fechas, horarios y entradas
Todas los artistas y actuaciones que se podrás disfrutar en las Fiestas de Fuenlabrada
Las Fiestas de Fuenlabrada 2025 prometen ser uno de los grandes eventos del mes de septiembre en el sur de Madrid. Y entre todos los escenarios o lugares que acogen estas fiestas, el recién estrenado Parque Ferial será el epicentro de la música y la diversión del 11 al 17 de septiembre, con un programa pensado para todos los públicos. Habrá propuestas para los más jóvenes, nostalgia para quienes vivieron los 80 y 90, y también conciertos gratuitos que llenarán de ambiente cada rincón de la ciudad y de los que os vamos a ofrecer todos los detalles a continuación.
Este año el cartel combina nombres internacionales con artistas locales y grupos emergentes. Por un lado, llegan a Fuenlabrada los alemanes Iron Savior y Rage, auténticas leyendas del heavy metal, junto al cantante fuenlabreño Leo Jiménez. Por otro, la música urbana sonará de la mano de Recycled J y Las Ninyas del Corro, referentes para las nuevas generaciones. A todo esto se suma el festival Yo Fui a EGB, con figuras míticas como Boney M, Locomía o Chimo Bayo, que garantizan una velada llena de recuerdos y hits de varias décadas. Todos ellos actuarán en el Auditorio Joaquín Sabina. El ambiente festivo se repartirá también por la zona de casetas, con actuaciones cada noche, tributos a grandes bandas del rock español y la visita de la Orquesta Mondragón. Y como broche final, el miércoles 17 llegará el gran espectáculo de la Orquesta Panorama. ¿Te lo vas a perder?
Quién canta en las Fiestas de Fuenlabrada 2025
El cartel de las fiestas destaca por su variedad y por la mezcla de estilos. Entre los protagonistas de este año encontramos:
- Iron Savior y Rage, dos bandas alemanas con una larga trayectoria en el heavy metal, acompañados por Leo Jiménez, uno de los cantantes más reconocidos del rock español. El grupo local Sakata abrirá la velada.
- Recycled J y Las Ninyas del Corro, que encabezan el festival joven, junto a los artistas locales Seleko y Susana Montaña.
- Boney M, Locomía, Chimo Bayo y Whigfield, parte del cartel de Yo Fui a EGB. El Fiestón, que recupera los grandes himnos de los 70, 80 y 90.
- El espectáculo Cocoloco on Tour, que traerá la esencia de las noches de verano de Gandía.
- Orquesta Panorama, uno de los shows más esperados por su despliegue artístico y técnico.
- Orquesta Mondragón, además de tributos a Loquillo, El Último de la Fila y Héroes del Silencio en la zona de casetas.
Calendario de conciertos de las Fiestas de Fuenlabrada: horarios y actuaciones
Para no perderse nada, este es el calendario día a día con los conciertos más destacados de las fiestas:
Jueves 11 de septiembre
- Concierto de rock: Iron Savior, Rage y Leo Jiménez, con Sakata como telonero. Auditorio Joaquín Sabina.
- Chocolatada de mayores: en la zona de casetas, uno de los momentos tradicionales de las fiestas.
Viernes 12 de septiembre
- Festival Joven: Recycled J, Las Ninyas del Corro, Seleko y Susana Montaña. Auditorio Joaquín Sabina.
- Orquesta Mondragón: escenario de la zona de casetas, con su habitual mezcla de humor y música.
Sábado 13 de septiembre
- Yo Fui a EGB. El Fiestón: Boney M, Locomía, Chimo Bayo, Whigfield y más artistas de la época. Auditorio Joaquín Sabina.
- Concierto tributo a Loquillo: escenario de la zona de casetas.
Domingo 14 de septiembre
- Cocoloco on Tour: fiesta musical con la esencia de la mítica discoteca de Gandía. Parque Ferial.
- Tributo a El Último de la Fila y Héroes del Silencio: escenario de casetas.
Lunes 15 de septiembre
- Noche de las Regiones: música, folclore y gastronomía en la zona de casetas.
Miércoles 17 de septiembre
- Orquesta Panorama: espectáculo de música, baile y tecnología en el Parque Ferial.
Entradas conciertos Fiestas de Fuenlabrada: precio y cómo comprar
La gran mayoría de conciertos y espectáculos de las Fiestas de Fuenlabrada 2025 serán gratuitos. No obstante, hay una excepción: el evento Yo Fui a EGB. El Fiestón, que se celebrará el sábado 13 de septiembre en el Auditorio Joaquín Sabina.
Este concierto, que va a reunir a grandes nombres de la música de los 70, 80 y 90, tiene un precio simbólico para los vecinos de la ciudad y una tarifa general para el resto del público. Las entradas ya están disponibles en la plataforma Fever, y conviene no tardar en comprarlas, ya que si te lo piensas es posible que cuando las quieras comprar ya no queden.
- Precio para empadronados: 10 euros
- Precio para no empadronados: 20 euros
El resto de conciertos, incluidos los de Iron Savior, Rage, Leo Jiménez, Recycled J, Las Ninyas del Corro, la Orquesta Panorama y todas las actuaciones en la zona de casetas, serán todos de acceso libre hasta completar aforo. Esto convierte a las fiestas en una oportunidad única para disfrutar de música en directo de primer nivel sin coste alguno. La recomendación es llegar con antelación, especialmente a los grandes conciertos en el Parque Ferial y en el auditorio, ya que la afluencia de público suele ser muy alta.