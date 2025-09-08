Conciertos de las Fiestas de Fuenlabrada 2025: cantantes, fechas, horarios y entradas

Las Fiestas de Fuenlabrada 2025 prometen ser uno de los grandes eventos del mes de septiembre en el sur de Madrid. Y entre todos los escenarios o lugares que acogen estas fiestas, el recién estrenado Parque Ferial será el epicentro de la música y la diversión del 11 al 17 de septiembre, con un programa pensado para todos los públicos. Habrá propuestas para los más jóvenes, nostalgia para quienes vivieron los 80 y 90, y también conciertos gratuitos que llenarán de ambiente cada rincón de la ciudad y de los que os vamos a ofrecer todos los detalles a continuación.

Este año el cartel combina nombres internacionales con artistas locales y grupos emergentes. Por un lado, llegan a Fuenlabrada los alemanes Iron Savior y Rage, auténticas leyendas del heavy metal, junto al cantante fuenlabreño Leo Jiménez. Por otro, la música urbana sonará de la mano de Recycled J y Las Ninyas del Corro, referentes para las nuevas generaciones. A todo esto se suma el festival Yo Fui a EGB, con figuras míticas como Boney M, Locomía o Chimo Bayo, que garantizan una velada llena de recuerdos y hits de varias décadas. Todos ellos actuarán en el Auditorio Joaquín Sabina. El ambiente festivo se repartirá también por la zona de casetas, con actuaciones cada noche, tributos a grandes bandas del rock español y la visita de la Orquesta Mondragón. Y como broche final, el miércoles 17 llegará el gran espectáculo de la Orquesta Panorama. ¿Te lo vas a perder?

Quién canta en las Fiestas de Fuenlabrada 2025

El cartel de las fiestas destaca por su variedad y por la mezcla de estilos. Entre los protagonistas de este año encontramos:

Iron Savior y Rage , dos bandas alemanas con una larga trayectoria en el heavy metal, acompañados por Leo Jiménez , uno de los cantantes más reconocidos del rock español. El grupo local Sakata abrirá la velada.

y , dos bandas alemanas con una larga trayectoria en el heavy metal, acompañados por , uno de los cantantes más reconocidos del rock español. El grupo local abrirá la velada. Recycled J y Las Ninyas del Corro , que encabezan el festival joven, junto a los artistas locales Seleko y Susana Montaña .

y , que encabezan el festival joven, junto a los artistas locales y . Boney M, Locomía, Chimo Bayo y Whigfield , parte del cartel de Yo Fui a EGB. El Fiestón, que recupera los grandes himnos de los 70, 80 y 90.

y , parte del cartel de Yo Fui a EGB. El Fiestón, que recupera los grandes himnos de los 70, 80 y 90. El espectáculo Cocoloco on Tour , que traerá la esencia de las noches de verano de Gandía.

, que traerá la esencia de las noches de verano de Gandía. Orquesta Panorama , uno de los shows más esperados por su despliegue artístico y técnico.

, uno de los shows más esperados por su despliegue artístico y técnico. Orquesta Mondragón, además de tributos a Loquillo, El Último de la Fila y Héroes del Silencio en la zona de casetas.

Calendario de conciertos de las Fiestas de Fuenlabrada: horarios y actuaciones

Para no perderse nada, este es el calendario día a día con los conciertos más destacados de las fiestas:

Jueves 11 de septiembre

Concierto de rock: Iron Savior, Rage y Leo Jiménez, con Sakata como telonero. Auditorio Joaquín Sabina.

Iron Savior, Rage y Leo Jiménez, con Sakata como telonero. Auditorio Joaquín Sabina. Chocolatada de mayores: en la zona de casetas, uno de los momentos tradicionales de las fiestas.

Viernes 12 de septiembre

Festival Joven: Recycled J, Las Ninyas del Corro, Seleko y Susana Montaña. Auditorio Joaquín Sabina.

Recycled J, Las Ninyas del Corro, Seleko y Susana Montaña. Auditorio Joaquín Sabina. Orquesta Mondragón: escenario de la zona de casetas, con su habitual mezcla de humor y música.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ayuntamiento de Fuenlabrada (@ayuntamientodefuenlabrada)

Sábado 13 de septiembre

Yo Fui a EGB. El Fiestón: Boney M, Locomía, Chimo Bayo, Whigfield y más artistas de la época. Auditorio Joaquín Sabina.

Boney M, Locomía, Chimo Bayo, Whigfield y más artistas de la época. Auditorio Joaquín Sabina. Concierto tributo a Loquillo: escenario de la zona de casetas.

Domingo 14 de septiembre

Cocoloco on Tour: fiesta musical con la esencia de la mítica discoteca de Gandía. Parque Ferial.

fiesta musical con la esencia de la mítica discoteca de Gandía. Parque Ferial. Tributo a El Último de la Fila y Héroes del Silencio: escenario de casetas.

Lunes 15 de septiembre

Noche de las Regiones: música, folclore y gastronomía en la zona de casetas.

Miércoles 17 de septiembre

Orquesta Panorama: espectáculo de música, baile y tecnología en el Parque Ferial.

Entradas conciertos Fiestas de Fuenlabrada: precio y cómo comprar

La gran mayoría de conciertos y espectáculos de las Fiestas de Fuenlabrada 2025 serán gratuitos. No obstante, hay una excepción: el evento Yo Fui a EGB. El Fiestón, que se celebrará el sábado 13 de septiembre en el Auditorio Joaquín Sabina.

Este concierto, que va a reunir a grandes nombres de la música de los 70, 80 y 90, tiene un precio simbólico para los vecinos de la ciudad y una tarifa general para el resto del público. Las entradas ya están disponibles en la plataforma Fever, y conviene no tardar en comprarlas, ya que si te lo piensas es posible que cuando las quieras comprar ya no queden.

Precio para empadronados: 10 euros

10 euros Precio para no empadronados: 20 euros

El resto de conciertos, incluidos los de Iron Savior, Rage, Leo Jiménez, Recycled J, Las Ninyas del Corro, la Orquesta Panorama y todas las actuaciones en la zona de casetas, serán todos de acceso libre hasta completar aforo. Esto convierte a las fiestas en una oportunidad única para disfrutar de música en directo de primer nivel sin coste alguno. La recomendación es llegar con antelación, especialmente a los grandes conciertos en el Parque Ferial y en el auditorio, ya que la afluencia de público suele ser muy alta.