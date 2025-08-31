Las Fiestas de Hoyo de Manzanares 2025 ya han comenzado. Lo hicieron el pasado viernes 29 de agosto con las prefiestas, pero no te preocupes si se te había escapado ya que la fecha oficial de arranque de estas fiestas está fijada para el próximo 4 de septiembre. Por ello te ofrecemos a continuación todo el programa al completo, para estas fiestas en honor a Nuestra Señora La Virgen de la Encina.

En estos días previos ya hemos podido disfrutar de conciertos, exposiciones, o la la trashumancia de bueyes en lugares como la Plaza Mayor, pero todavía queda lo mejor ya que el programa de las Fiestas de Hoyo de Manzanares 2025 es uno de los más completos entre las muchas fiestas que se celebran los últimos días de agosto y comienzos de septiembre, con jornadas tan destacadas por ejemplo como el Día de la Caldereta, que se celebrará el domingo 7 de septiembre y que recordemos es una Fiesta de Interés Turístico Regional, reuniendo cada año a cientos de personas para compartir comida, música y un ambiente único. También habrá verbenas, procesiones, encierros, espectáculos para peques y hasta un show piromusical con 150 drones y fuegos artificiales como cierre final. Toma nota entonces, porque te ofrecemos a continuación, todos los detalles de estas fiestas.

Programa completo de las Fiestas de Hoyo de Manzanares 2025

El programa oficial empieza el próximo jueves 4 de septiembre, pero lo cierto es que Hoyos de Manzanares, arrancó sus prefiestas el pasado viernes. Ayer mismo, sábado por la noche, la Plaza Mayor vibró con el concierto 80 Principales, que hizo cantar a todo el mundo con clásicos ochenteros. Pero no ha sido lo único: ha habido exposiciones, conciertos como el Pop Tour, la elección de reinas y míster y hasta la tradicional trashumancia de bueyes, que vuelve a reunir a niños y mayores cada año.

Y lo mejor es que las prefiestas continúan hasta el 3 de septiembre, y luego ya vendrán las fiestas oficiales hasta el 9 de septiembre. Veamos todo el programa de lo que queda a continuación:

Domingo 31 de agosto

09:00 h: Almuerzo homenaje a mayores

11:00 h: Concurso de tortillas

12:30 h: Juegos infantiles

20:00 h: Concierto Camerata Da Vinci

Lunes 1 de septiembre

Gran Prix entre peñas (Plaza de Toros)

Cine de verano

Martes 2 de septiembre

Fiesta campera

Concurso de peñas

Miércoles 3 de septiembre

Actividades varias entre peñas

Jueves 4 de septiembre

20:00 h: Comienzan las fiestas oficialmente con el pregón a cargo de la Peña El Botijo (50º aniversario)

21:00 h: Chupinazo y desfile de peñas

22:00 h: Actuación musical

00:00 h: Disco móvil

Viernes 5 de septiembre

10:00 h: Encierro infantil

11:00 h: Actividades infantiles

13:30 h: Concurso de tapas

19:00 h: Encierro

20:00 h: Festival taurino

23:00 h: Concierto

Sábado 6 de septiembre

11:00 h: Concurso de recortes

13:00 h: Aperitivo popular

18:30 h: Encierro y suelta de vaquillas

23:30 h: Concierto

01:00 h: Discoteca móvil

Domingo 7 de septiembre – Día de la Caldereta

10:00 h: Encierro de novillos

12:00 h: Cucañas

13:00 h: Pasacalles

19:00 h: Festival taurino

21:00 h: Gran Cena y Verbena

00:00 h: Riego del vino

Lunes 8 de septiembre – Día de la Patrona

12:00 h: Misa solemne

13:00 h: Procesión y ofrenda floral

20:00 h: Actuación musical

Martes 9 de septiembre – Cierre de fiestas

12:00 h: Concurso Hoyo Chef

18:00 h: Misa en la ermita del Rosario

20:00 h: Concierto de la Banda de Música Militar

22:00 h: Espectáculo piromusical con fuegos artificiales y 150 drones (Polideportivo Municipal “Las Eras”)

Cómo llegar a las Fiestas de Hoyo de Manzanares 2025

Ahora ya conocemos todo el programa al completo de las que son Fiestas de Hoyo de Manzanares 2025 y aunque este municipio en la Sierra de Manzanares merece una visita en cualquier momento del año, lo cierto es que tiene un ambiente realmente especial durante sus fiestas así que si deseas acercarte estos días, que sepas que las combinaciones para llegar en coche o en transporte público, desde Madrid, son bastante sencilla.

En coche, la ruta más directa es por la M-618, ya sea desde Torrelodones o desde Colmenar Viejo. Eso sí, si vienes los días más fuertes (como el de la Caldereta o el pregón), prepárate para algo de atasco y aparcamiento más complicado. El Ayuntamiento suele habilitar zonas especiales, pero siempre viene bien consultar sus redes por si hay cambios de última hora.

Y en el caso de que prefieras olvidarte del coche, lo más cómodo es el autobús interurbano. La línea 611 conecta Moncloa con Hoyo de Manzanares y te deja en pleno centro. Es una opción bastante práctica, sobre todo si piensas quedarte hasta tarde y no quieres conducir a la vuelta. O si deseas evitar los problemas de aparcamiento que puede que encuentres ya que como decimos, habrá días que el municipio tendrá bastante gente de visita por las fiestas.

Y una vez en Hoyo de Manzanares verás lo fácil que es desplazarte por todos los lugares de fiesta. De hecho podrás ir andando a todas partes: desde la Plaza Mayor hasta el Parque Alcántara o el polideportivo. No necesitas coche para moverte por el pueblo, solo ganas de disfrutar.