Programa completo de las Fiestas de Hoyo de Manzanares 2025
Se trata de las Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora La Virgen de la Encina
Las Fiestas de Hoyo de Manzanares 2025 ya han comenzado. Lo hicieron el pasado viernes 29 de agosto con las prefiestas, pero no te preocupes si se te había escapado ya que la fecha oficial de arranque de estas fiestas está fijada para el próximo 4 de septiembre. Por ello te ofrecemos a continuación todo el programa al completo, para estas fiestas en honor a Nuestra Señora La Virgen de la Encina.
En estos días previos ya hemos podido disfrutar de conciertos, exposiciones, o la la trashumancia de bueyes en lugares como la Plaza Mayor, pero todavía queda lo mejor ya que el programa de las Fiestas de Hoyo de Manzanares 2025 es uno de los más completos entre las muchas fiestas que se celebran los últimos días de agosto y comienzos de septiembre, con jornadas tan destacadas por ejemplo como el Día de la Caldereta, que se celebrará el domingo 7 de septiembre y que recordemos es una Fiesta de Interés Turístico Regional, reuniendo cada año a cientos de personas para compartir comida, música y un ambiente único. También habrá verbenas, procesiones, encierros, espectáculos para peques y hasta un show piromusical con 150 drones y fuegos artificiales como cierre final. Toma nota entonces, porque te ofrecemos a continuación, todos los detalles de estas fiestas.
El programa oficial empieza el próximo jueves 4 de septiembre, pero lo cierto es que Hoyos de Manzanares, arrancó sus prefiestas el pasado viernes. Ayer mismo, sábado por la noche, la Plaza Mayor vibró con el concierto 80 Principales, que hizo cantar a todo el mundo con clásicos ochenteros. Pero no ha sido lo único: ha habido exposiciones, conciertos como el Pop Tour, la elección de reinas y míster y hasta la tradicional trashumancia de bueyes, que vuelve a reunir a niños y mayores cada año.
Y lo mejor es que las prefiestas continúan hasta el 3 de septiembre, y luego ya vendrán las fiestas oficiales hasta el 9 de septiembre. Veamos todo el programa de lo que queda a continuación:
Domingo 31 de agosto
- 09:00 h: Almuerzo homenaje a mayores
- 11:00 h: Concurso de tortillas
- 12:30 h: Juegos infantiles
- 20:00 h: Concierto Camerata Da Vinci
Lunes 1 de septiembre
- Gran Prix entre peñas (Plaza de Toros)
- Cine de verano
Martes 2 de septiembre
- Fiesta campera
- Concurso de peñas
Miércoles 3 de septiembre
- Actividades varias entre peñas
Jueves 4 de septiembre
- 20:00 h: Comienzan las fiestas oficialmente con el pregón a cargo de la Peña El Botijo (50º aniversario)
- 21:00 h: Chupinazo y desfile de peñas
- 22:00 h: Actuación musical
- 00:00 h: Disco móvil
Viernes 5 de septiembre
- 10:00 h: Encierro infantil
- 11:00 h: Actividades infantiles
- 13:30 h: Concurso de tapas
- 19:00 h: Encierro
- 20:00 h: Festival taurino
- 23:00 h: Concierto
Sábado 6 de septiembre
- 11:00 h: Concurso de recortes
- 13:00 h: Aperitivo popular
- 18:30 h: Encierro y suelta de vaquillas
- 23:30 h: Concierto
- 01:00 h: Discoteca móvil
Domingo 7 de septiembre – Día de la Caldereta
- 10:00 h: Encierro de novillos
- 12:00 h: Cucañas
- 13:00 h: Pasacalles
- 19:00 h: Festival taurino
- 21:00 h: Gran Cena y Verbena
- 00:00 h: Riego del vino
Lunes 8 de septiembre – Día de la Patrona
- 12:00 h: Misa solemne
- 13:00 h: Procesión y ofrenda floral
- 20:00 h: Actuación musical
Martes 9 de septiembre – Cierre de fiestas
- 12:00 h: Concurso Hoyo Chef
- 18:00 h: Misa en la ermita del Rosario
- 20:00 h: Concierto de la Banda de Música Militar
- 22:00 h: Espectáculo piromusical con fuegos artificiales y 150 drones (Polideportivo Municipal “Las Eras”)
Cómo llegar a las Fiestas de Hoyo de Manzanares 2025
Ahora ya conocemos todo el programa al completo de las que son Fiestas de Hoyo de Manzanares 2025 y aunque este municipio en la Sierra de Manzanares merece una visita en cualquier momento del año, lo cierto es que tiene un ambiente realmente especial durante sus fiestas así que si deseas acercarte estos días, que sepas que las combinaciones para llegar en coche o en transporte público, desde Madrid, son bastante sencilla.
En coche, la ruta más directa es por la M-618, ya sea desde Torrelodones o desde Colmenar Viejo. Eso sí, si vienes los días más fuertes (como el de la Caldereta o el pregón), prepárate para algo de atasco y aparcamiento más complicado. El Ayuntamiento suele habilitar zonas especiales, pero siempre viene bien consultar sus redes por si hay cambios de última hora.
Y en el caso de que prefieras olvidarte del coche, lo más cómodo es el autobús interurbano. La línea 611 conecta Moncloa con Hoyo de Manzanares y te deja en pleno centro. Es una opción bastante práctica, sobre todo si piensas quedarte hasta tarde y no quieres conducir a la vuelta. O si deseas evitar los problemas de aparcamiento que puede que encuentres ya que como decimos, habrá días que el municipio tendrá bastante gente de visita por las fiestas.
Y una vez en Hoyo de Manzanares verás lo fácil que es desplazarte por todos los lugares de fiesta. De hecho podrás ir andando a todas partes: desde la Plaza Mayor hasta el Parque Alcántara o el polideportivo. No necesitas coche para moverte por el pueblo, solo ganas de disfrutar.