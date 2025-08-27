Prefiestas Hoyo de Manzanares 2025: fechas, programa y conciertos

Hoyo de Manzanares es un municipio de la Sierra de Madrid que ha sabido mantener vivas sus tradiciones y, al mismo tiempo, adaptarlas a los nuevos tiempos. Cada final de verano, sus calles se llenan de alegría, música y color con la celebración de las fiestas patronales. Pero antes, el pueblo se prepara con las prefiestas de Hoyo de Manzanares 2025.

Estas prefiestas, que se celebran entre finales de agosto y los primeros días de septiembre, son un evento imprescindible tanto para vecinos como para visitantes. Se trata de una semana de convivencia, espectáculos y actividades diseñadas para mayores y pequeños. Desde concursos y juegos populares hasta conciertos con artistas reconocidos, pasando por citas tradicionales como la trashumancia de bueyes o el almuerzo en homenaje a los mayores.

Cuándo son las prefiestas de Hoyo de Manzanares

Las prefiestas de Hoyo de Manzanares 2025 se celebrarán del 29 de agosto al 3 de septiembre. Lo interesante de estas fechas es que funcionan como un calentamiento para las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Encina.

«Consideradas, como en otras ciudades y pueblos, las de mayor importancia del calendario local, se celebran desde los años 30 del pasado siglo en torno a la fecha del 8 de septiembre, festividad típicamente mariana y día grande de la Patrona. Su programa de actos contempla festejos taurinos, encierros y verbenas populares como señas de identidad más destacadas. Desde los 80, adquieren notable protagonismo los torneos deportivos, con gran participación de aficionados. Las Peñas son las grandes animadoras de estas jornadas en las que se multiplica el número de visitantes, sabedores de la alegría y la diversión que les dan fama», explica el Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares en su web.

Y añade: «un capítulo aparte merece nuestra fiesta gastronómica más importante, La Caldereta, que tiene lugar dentro de las Fiestas Patronales de la Virgen de la Encina entorno al día 9 de septiembre. Es un evento multitudinario que atrae a vecinos y visitantes de toda la Comunidad de Madrid, reunidos en la Plaza Mayor entorno a los famosos calderos de guiso de toro que dan nombre a esta celebración. La tradición parece remontarse al siglo XIII, aunque la constancia documental no existe hasta 1767. Ya en el siglo XX, tras un largo periodo de inactividad, fue recuperada gracias a la iniciativa de la Asociación de La Caldereta y así desde hace más de cinco décadas se viene celebrando sin interrupción. En el año 2011, en reconocimiento a su antigüedad, su carácter tradicional y popular y a su innegable atractivo turístico fue declarada Fiesta de Interés Turístico de la Región».

Programa de las prefiestas de Hoyo de Manzanares

El programa de las prefiestas 2025 es una mezcla de tradición, deporte, gastronomía y espectáculos para todos los públicos.

Uno de los actos más esperados es la elección y proclamación de las reinas, un momento cargado de emoción, donde las jóvenes elegidas se convierten en representantes del pueblo durante todas las celebraciones.

Otro de los eventos destacados es la concentración de vespistas, que reúne a aficionados a las míticas motos en un encuentro lleno de color, ruido de motores y compañerismo. A esto se suma la trashumancia de bueyes, un espectáculo que recuerda las raíces ganaderas de la zona.

El Gran Prix en la Plaza de Toros es un clásico del programa. Las peñas y asociaciones compiten en juegos divertidos, por lo que es uno de los momentos más animados. La fiesta campera y el almuerzo en homenaje a los mayores también ocupan un lugar especial en la agenda.

Por supuesto, no faltan las actividades infantiles, desde talleres hasta juegos populares. En definitiva, el programa combina actos culturales, festivos y familiares.

«Durante estos días, tendremos propuestas culturales y musicales como el festival Pop Tour con los grandes éxitos de los 80 y 90, la tradicional elección y proclamación de reinas, la concentración de vespistas, la trashumancia de bueyes, los juegos entre peñas y asociaciones con el divertido Gran Prix en la Plaza de Toros, la fiesta campera, o el almuerzo en homenaje a nuestros mayores, entre otros».

Qué conciertos hay en las prefiestas de Hoyo de Manzanares

Uno de los grandes atractivos de las prefiestas son los conciertos que se organizan en la Plaza Mayor de la localidad.

Este 2025, el plato fuerte será el festival Pop Tour, que reúne a artistas emblemáticos de los años 80 y 90. El público podrá disfrutar del estilo de Tennessee, grupo mítico del panorama nacional que traerá su característico rock and roll. A ellos se sumará La Banda del Capitán Inhumano, garantía de diversión con sus canciones festivas que invitan a cantar y bailar en comunidad. El broche lo pondrá una banda de versiones pop, que repasará grandes éxitos nacionales e internacionales.