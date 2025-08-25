Fue el sitio favorito de los españoles para ir de vacaciones y ahora es una ciudad fantasma

Entre los años 2000 y 2007, se construyeron más de 12.000 apartamentos en Marina d’Or, una de las ciudades de vacaciones más famosas de España. En aquel entonces, se convirtió en el destino de moda para quienes buscaban unas vacaciones de sol y playa, y todo parecía ir sobre ruedas. Es más, en el futuro se iban a construir tres campos de golf, una pista de esquí, una playa con arena importada del Caribe y zonas temáticas inspiradas en diferentes países del mundo.

Sin embargo, las cosas empezaron a complicarse. Jesús Ger, el empresario visionario detrás del proyecto, enfrentó dificultades al no obtener los permisos ambientales necesarios para sus grandiosos planes. Asimismo, la crisis inmobiliaria de 2008 marcó un punto de inflexión devastador.

En Marina d’Or, como en muchas otras zonas de costa, el impacto del colapso inmobiliario fue profundo. Los propietarios no sólo lucharon por mantenerse al día con los pagos de sus hipotecas, sino que también vieron cómo el valor de sus viviendas recién adquiridas se desplomaba día tras día. La empresa constructora se encontró con cientos de apartamentos sin vender.

Desde 2008, Marina d’Or ha enfrentado los estragos de la crisis. En 2014, la empresa fundada por Jesús Ger se declaró en suspensión de pagos. Cuatro años después, se vio forzada a ceder la propiedad de sus cinco hoteles, las atracciones locales y más de 250 locales y apartamentos a manos del fondo de inversión Farallón.

El estado actual de Marina d’Or

@explorandojuntos1 Marina D’or abandonada, ciudad fantasma ? Marina D’Or cerró sus actividades de forma prematura la temporada pasada, debido a que la localidad vacacional fue vendida y pasa a formar parte del grupo Fuertes y Magic Costa Blanca. Por eso, entre el período de cierre y el inicio de las reformas para la inauguración de la nueva ciudad de vacaciones, aquí todo estuvo cerrado y parecía abandonado. Sin embargo, a finales de enero comenzó un movimiento diferente y ahora están en pleno apogeo para la inauguración. Además, la ciudad de vacaciones pasará a llamarse Magic World y ya no Marina D’or. Estamos solicitando información a la empresa para brindarles más detalles sobre cómo van las renovaciones y cuándo será la apertura. Tan pronto como tengamos éxito, te lo traeremos todo. Si aún no nos has seguido, quédate con nosotros porque están saliendo muchas novedades. Cuéntanos en los comentarios ¿cómo fue tu experiencia aquí en Marina D’Or durante la temporada navideña? ♬ som original – explorandojuntos1

El idílico resort tuvo que cerrar sus puertas el 17 de septiembre de 2023, y su aspecto es cuanto menos desolador desolador. En febrero de 2024, se hicieron virales en TikTok varios vídeos que mostraban el deterioro y el abandono de Marina d’Or, que ahora más se asemeja a un pueblo fantasma. Una familia brasileña, bajo la cuenta «Explorando Juntos», ha compartido imágenes que revelan cómo se encuentra actualmente la ciudad, describiendo la sensación de que la población se fue «dejando todo atrás». Negocios cerrados y calles vacías son el único vestigio de este destino que una vez fue tan popular.

Apertura de Magic World Resort

Magic World, el complejo turístico reconvertido de la antigua Marina d’Or en Oropesa de Mar (Castellón), ha dado el pistoletazo de salida a su primera temporada bajo la propiedad de Grupo Fuertes (ElPozo) y la hotelera Magic Costa Blanca. Tras adquirir los hoteles y parques de ocio en septiembre de 2023, la nueva empresa está enfocada en revitalizar este icónico destino.

Una de las estrategias clave ha sido atraer a importantes touroperadores británicos. Se han establecido acuerdos con easyJet Holidays, vinculada a la aerolínea de bajo coste, que ofrece paquetes turísticos con vuelos incluidos, y On The Beach Holidays, una agencia online conocida por gestionar numerosos viajes vacacionales anuales.

El mercado del Reino Unido es prioritario para Magic World, siguiendo el éxito de sus operaciones en Benidorm a través de Magic Natura, junto al parque Terra Natura. Con una inversión de 40 millones de euros en renovaciones y tematización de instalaciones, parte de los hoteles abrirán a finales de este mes, con la meta de estar completamente operativos para julio y agosto.

Además del mercado británico, Magic World ha captado el interés de touroperadores de países como Islandia, Italia, Polonia, Portugal, Letonia y Suecia. Este enfoque internacional es parte de la estrategia para hacer rentable el mayor complejo hotelero de la Comunidad Valenciana durante el verano.

En total, Magic World gestiona cinco hoteles con más de 1.200 habitaciones en Oropesa de Mar, además de dos hoteles urbanos en Villarreal y 150 apartamentos turísticos. También operan 5 parques temáticos y espacios para eventos, consolidándose como un importante actor en el sector turístico regional y nacional.

¿Conseguirá Magic World Resort volver a recuperar el esplendor de lo que un día fue Marina d’Or?