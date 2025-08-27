Programa de las Fiestas de Aravaca 2025: actividades, eventos y actuaciones

Si vives en Madrid, y en concreto en el distrito de Moncloa-Aravaca, sabrás que dentro de poco comenzarán sus fiestas patronales, y aunque por el momento se conocía el calendario y programa, ahora por fin el Ayuntamiento de Madrid lo ha dado a conocer y ya podemos deciros que las Fiestas de Aravaca 2025 se van a celebrar del 4 al 8 de septiembre, así que te ofrecemos ahora todos los detalles de sus actividades, eventos y actuaciones.

Van a ser cinco días de fiestas con conciertos, pasacalles, actividades para todas las edades y también como no la misa en honor a la Virgen del Buen Camino, de la que se podrá vivir también una bonita procesión justo antes de que acabe este mes de agosto y comiencen oficialmente las fiestas. Y en cuanto al programa que se ha preparado, gran parte de este se llevará a cabo en el recinto ferial de la calle Río Nela, aunque también habrá actividades repartidas por el casco histórico, sobre todo las procesiones, los pasacalles y algunas propuestas para peñas y niños. Este año, además, el cartel incluye nombres conocidos como Siempre Así o Un Pingüino en mi Ascensor, junto a un tributo a Hombres G y varios DJs.

Y también se mantienen las citas tradicionales: la misa del día 8, la procesión de vuelta y el árbol pirotécnico a la llegada de la Virgen. A todo eso se suma la paella popular, los torneos deportivos del fin de semana siguiente y otras actividades pensadas para diferentes edades. Toma nota entonces porque a continuación te contamos todo lo que hay organizado para las Fiestas de Aravaca 2025

Cuándo empiezan las Fiestas de Aravaca 2025

El programa oficial va del jueves 4 al lunes 8 de septiembre, pero ya el domingo 31 de agosto hay un primer acto importante: la bajada en procesión de la Virgen del Buen Camino desde su ermita hasta la iglesia. Ese día marca el inicio de todo, aunque no figure dentro de los días “centrales”.

Durante esos cinco días se concentran la mayoría de actividades: conciertos por la noche, hinchables por la mañana, horas sin ruidos en las atracciones, procesiones, juegos, fuegos artificiales y mucho movimiento por el barrio. El lunes 8, como siempre, será el día más señalado, con misa solemne y procesión de regreso de la Virgen por la noche.

Programa completo de las Fiestas de Aravaca 2025

Domingo 31 de agosto

19:00 horas – Procesión de bajada de la Virgen desde la ermita hasta la iglesia.

Martes 2 de septiembre

10:00 a 13:00 horas – Entrega de obras para el concurso de dibujo infantil (Centro Cultural Juan Genovés).

– Entrega de obras para el concurso de dibujo infantil (Centro Cultural Juan Genovés). 19:00 horas – Lectura de poemas de Dolores Catarineu. Organiza Peña Los Limoneros.

Jueves 4 de septiembre

10:00 a 14:00 horas – Hinchables infantiles (Plaza de la Corona Boreal).

– Hinchables infantiles (Plaza de la Corona Boreal). 13:00 horas – Entrega de reconocimientos a vecinos, entidades y comercios.

– Entrega de reconocimientos a vecinos, entidades y comercios. 13:30 horas – Premios del concurso de dibujo infantil.

– Premios del concurso de dibujo infantil. 14:00 horas – Reparto de paella.

– Reparto de paella. 17:00 a 18:00 horas – Hora sin Ruidos (recinto ferial).

– Hora sin Ruidos (recinto ferial). 21:00 horas – Pregón oficial.

– Pregón oficial. 21:30 horas – Concierto de Los Limones.

Viernes 5 de septiembre

17:00 a 18:00 horas – Hora sin Ruidos.

– Hora sin Ruidos. 19:00 horas – Pasacalles con la charanga Txarangutanes.

– Pasacalles con la charanga Txarangutanes. 22:00 horas – Concierto de Siempre Así.

– Concierto de Siempre Así. 23:45 horas – Concierto de Un Pingüino en mi Ascensor.

Sábado 6 de septiembre

10:30 horas – Toro de carretón y charanga (casco histórico).

– Toro de carretón y charanga (casco histórico). 17:00 a 18:00 horas – Hora sin Ruidos.

– Hora sin Ruidos. 21:00 horas – Actuación del grupo de baile Wave Dance.

– Actuación del grupo de baile Wave Dance. 22:00 horas – Concierto tributo a Hombres G con Los Geiperman.

– Concierto tributo a Hombres G con Los Geiperman. 23:45 horas – DJ Lady Cherry.

Domingo 7 de septiembre

10:30 horas – Repetición del toro de carretón y charanga.

– Repetición del toro de carretón y charanga. 00:00 horas – Fuegos artificiales.

Lunes 8 de septiembre – Día de la Patrona

20:00 horas – Misa solemne en honor a Nuestra Señora del Buen Camino.

– Misa solemne en honor a Nuestra Señora del Buen Camino. 21:00 horas – Procesión de regreso a la ermita.

– Procesión de regreso a la ermita. Al llegar: quema del árbol pirotécnico.

Fin de semana deportivo: 13 y 14 de septiembre

Torneo de pádel (CDM Alfredo Goyeneche, C/ Arroyo del Pozuelo 99).

Torneo de fútbol sala (IDB Estanque de las Tormentas, C/ Arroyo del Pozuelo 6).

Procesión de la Virgen del Buen Camino

Tras la procesión del domingo 31 de agosto, habrá que esperar al lunes 8 de septiembre para que, después de la misa de las 20:00 h en la Iglesia de la Asunción, salga la procesión de vuelta hacia la ermita. Está previsto que comience a las 21:00 horas, y recorrerá varias calles del barrio acompañada por la Banda de Música Villa de Madrid.

Al llegar, se hará la quema del árbol pirotécnico frente a la ermita, como es costumbre. Es uno de los momentos más esperados por los vecinos.

Cómo llegar a las Fiestas de Aravaca

Las Fiestas se celebran en Aravaca, dentro del distrito de Moncloa-Aravaca (Madrid). Los dos puntos principales son el recinto ferial de la calle Río Nela y el casco histórico, donde se concentran procesiones, hinchables y pasacalles.

La mejor opción para llegar es el transporte público. Estas son las conexiones más prácticas:

Cercanías Renfe: líneas C7 y C10 (estación Aravaca).

Metro Ligero: ML2 (parada Aravaca).

Autobuses EMT: líneas 160, 161, 163 y nocturna N28.

Interurbanos: línea 658.

Si vienes en coche, conviene tener en cuenta que algunas calles pueden estar cortadas durante los actos principales.