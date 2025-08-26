Todos los conciertos que no te puedes perder este mes de septiembre 2025 en Madrid

El mes de septiembre está a la vuelta de la esquina, por lo que todos comenzamos a pensar en la vuelta a la rutina. De hecho, en la televisión ya empezaron los anuncios de la Vuelta al Cole, todo el mundo ultima los días de descanso antes de que llegue el próximo lunes 1 de septiembre, pero si lo piensas, el nuevo mes también es una buena oportunidad para disfrutar de algunos de los conciertos más esperados. En agosto, Madrid ha recibido a artistas como Shawn Mendes, pero ¿te vas a perder los conciertos por ejemplo de Bunbury o de Damiano David que se esperan para este mes?.

De hecho, no es exagerado decir que este mes hay conciertos para todos los gusto, así que lo difícil va a ser decidir a cuál no ir. Desde el pop rock de Manuel Carrasco, pasando por el mencionado Bunbury, la energía rebelde de un clásico de los 90 y los 2000 como The Offspring o la vuelta de Jason Mraz, septiembre está lleno de conciertos en Madrid que prometen emociones fuertes. Algunos artistas regresan con nuevos trabajos, otros celebran décadas de carrera y también hay quienes presentan su nueva etapa en solitario. Así que toma nota, porque si eres de los que necesita una buena excusa para salir por la noche, aquí tienes más de una. Te contamos quiénes actúan, en qué sala o pabellón lo harán y qué día debes apuntar en el calendario. Y al final, si te apetece descubrir propuestas menos mediáticas pero igual de recomendables, también te dejamos una selección alternativa.

Manuel Carrasco – 11 y 12 de septiembre

El andaluz vuelve a Madrid con su Tour Salvaje, y lo hace con dos noches seguidas en el Movistar Arena. Las entradas vuelan cada vez que Manuel Carrasco pisa la capital, y no es para menos: su directo emociona, conecta y consigue que todo el público coree sus canciones como si fuera la última vez. Si te van las emociones fuertes, apúntalo en la agenda. ya que presenta su nuevo trabajo Pueblo Salvaje II y es uno de sus directos sin duda, más salvajes.

Bunbury – 13 de septiembre

También entre los conciertos en Madrid este mes de septiembre, tenemos el de un icono del rock nacional. Bunbury se sube de nuevo a los escenarios con su banda Huracán Ambulante, en un concierto único en el Movistar Arena. La gira, que lleva el mismo nombre, rescata ese sonido inconfundible, crudo y poético que lo ha acompañado desde los tiempos de Héroes del Silencio. Una cita imprescindible para los amantes del rock más puro.

Jason Mraz – 14 de septiembre

Para quienes prefieren los ambientes más íntimos y acústicos, la cita con Jason Mraz en La Riviera es obligatoria. El artista californiano regresa a Europa para repasar sus grandes éxitos, desde I’m Yours hasta I Won’t Give Up, en un concierto que promete buen rollo y cercanía.

Damiano David – 22 de septiembre

El vocalista de Måneskin sigue creciendo y ahora lo hace en solitario. Damiano David visita Madrid dentro de su gira mundial, donde presenta su primer álbum como solista, Funny Little Fears. El concierto será en el Movistar Arena y promete una mezcla de potencia, teatralidad y ese magnetismo al que nos tiene acostumbrados.

The Offspring + Simple Plan – 26 de septiembre

Una de las noches más esperadas por los nostálgicos del punk rock. The Offspring llegan a Madrid con su Supercharged Worldwide Tour, y lo harán en compañía de los canadienses Simple Plan, en el Palacio Vistalegre Arena. Una cita perfecta para recordar los años más importantes de finales de los 90 y comienzos de los 2000.

Otros conciertos en Madrid este mes de septiembre

Además de los mencionados, Septiembre también es un mes perfecto para descubrir nuevos sonidos, artistas emergentes y propuestas sorprendentes. Aquí van algunos de los conciertos en Madrid menos mediáticos pero igual de recomendables:

Don West – 2 de septiembre | Sala Villanos. Soul contemporáneo con esencia Motown.

| Sala Villanos. Soul contemporáneo con esencia Motown. Sons of the East – 5 de septiembre | La Riviera. Folk indie para levantar el ánimo.

| La Riviera. Folk indie para levantar el ánimo. Nanpa Básico – 7 de septiembre | La Riviera. Hip hop colombiano con esencia reggae.

| La Riviera. Hip hop colombiano con esencia reggae. HVOB – 9 de septiembre | Sala BUT. Techno con atmósfera pop y espectáculo visual.

| Sala BUT. Techno con atmósfera pop y espectáculo visual. Clap Your Hands Say Yeah – 11 de septiembre | Lula Club. Indie clásico, 20 años de carrera.

| Lula Club. Indie clásico, 20 años de carrera. C.O.F.F.I.N – 11 de septiembre | Sala El Sol. Punk salvaje desde Australia.

| Sala El Sol. Punk salvaje desde Australia. Twin Tribes – 13 de septiembre | Sala Mon. Dark wave para almas nocturnas.

| Sala Mon. Dark wave para almas nocturnas. Biig Piig – 17 de septiembre | Sala Mon. Hyperpop, trip-hop y house con acento irlandés.

| Sala Mon. Hyperpop, trip-hop y house con acento irlandés. The Cat Empire – 18 de septiembre | La Riviera. Mestizaje musical con energía sin fin.

| La Riviera. Mestizaje musical con energía sin fin. Evaristo – 20 de septiembre | Palacio Vistalegre. El punk más combativo en vivo.

| Palacio Vistalegre. El punk más combativo en vivo. Xavier Rudd – 21 de septiembre | La Riviera. Espíritu libre y mensaje ecológico.

| La Riviera. Espíritu libre y mensaje ecológico. Giorgio Poi – 23 de septiembre | Sala Villanos. Pop italiano con clase.

| Sala Villanos. Pop italiano con clase. The Happy Fits – 24 de septiembre | Sala El Sótano. Indie con chelo incluido.

Rusowsky – 25 de septiembre | Movistar Arena. Una mezcla libre y caótica de géneros.

| Movistar Arena. Una mezcla libre y caótica de géneros. Eddie Dark – 26 de septiembre | Goya Social Club. Synth punk para espíritus nocturnos.

| Goya Social Club. Synth punk para espíritus nocturnos. DroneArt Show – 25, 26 y 27 de septiembre | Padre Huidobro. Música clásica, drones y miles de velas en un entorno mágico.

| Padre Huidobro. Música clásica, drones y miles de velas en un entorno mágico. Floodlights – 20 de septiembre | Sala Wurlitzer. Art-rock desde Australia.

Y si quieres plan con amigos a las afueras, pásate por Fuenlabrada del 11 al 13 de septiembre: tres noches de festival temático con rock, rap y una noche remember con Boney M., Locomía, Chimo Bayo y Rebeca con entradas desde solo 10 euros. ¿Te lo vas a perder?.