Es oficial: el BOE confirma el festivo de septiembre y habrá puente en estas comunidades autónomas

España es país de festivos. A la mínima, uno se puede coger un puente y dejar de trabajar unos días. Así de fácil. Lo que pasa es que luego hay una acumulación de tareas bastante importante. En todo caso, se confirma el festivo de septiembre y habrá puente en algunos lugares. Si estás en esta comunidad autónoma, y puedes hacer fiesta, entonces eres afortunado y tienes más días para despedir el verano de la mejor forma.

Por suerte para los ciudadanos de Cataluña, hay un macropuente de cuatro días a disfrutar. El jueves día 11 de septiembre es la diada de Cataluña, día festivo en esta comunidad. Por lo que muchas personas ya desde este día tendrán puente hasta el lunes 15. Claro que para hacer puente hay que tener presente diversas variables, y es que muchos colegios e institutos de la comunidad arrancan el 8 de septiembre, mientras que el 11 tienen fiesta, pero el viernes 12 de septiembre no, y siguen las clases, en un periodo de primera semana de adaptación bastante importante.

El BOE confirma el festivo de septiembre: ¿dónde hay puente?

Por este motivo hay puente en Cataluña, una comunidad que vive del turismo y de los servicios en gran proporción y que durante septiembre todavía está repleta de ellos.

Si tienes la suerte de hacer puente, entonces puedes gozar de las buenas temperaturas que todavía hay en septiembre. Poder ir a la playa, dar vueltas en la ciudad, escoger una escapada en una casa rural o bien en una ciudad europea recarga las pilas para empezar a trabajar nuevamente con satisfacción.

Otros festivos locales en Barcelona

Aunque 2025 no es un año cargado de puentes y festivos, hay otras fiestas locales en la ciudad de Barcelona. En concreto, podemos hablar del 24 de septiembre, día de la Mercè, patrona de la ciudad, un festivo que es en miércoles y que por esto no coincide con ningún puente, si bien la ciudad se llenará de actos durante varios días en los que poder participar.

En la ciudad también no es laborable el 9 de junio, lunes de Pascua Granada o de segunda Pascua como se le conoce de forma más popular.

Otras festividades tanto para la cuidad, como para toda Cataluña y para España son el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, fiesta en toda España, que este año es domingo. Por su parte, el 1 de noviembre, día de Todos los Santos, este 2025 cae en sábado, por lo que tampoco es festivo.

El 6 de diciembre, día de la Constitución, cae durante este año en sábado, siendo otro fin de semana, recordando que luego el 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción es fiesta, y en este caso, es lunes.

Las festividades siguientes son el 25 de diciembre, día de Navidad, que en 2025 recae en jueves, mientras que, en Cataluña, el 26 de diciembre, día de Sant Esteve, es fiesta también y será en viernes, en este caso, quien pueda también tiene un especial puente de Navidad por delante, en el que quedarse en casa en familia o realizar una escapada corta.

El festivo de septiembre en 2026

A ello se le suma ya el 15 de agosto de 2026, si nos detenemos en el calendario del año que viene. Será en sábado, así que pocos puentes también se podrán hacer. Antes de ello el 6 de enero también es fiesta, al ser día de Reyes, y es martes, por lo que algunos afortunados tendrán también fiesta y puente.

Tras la semana santa, que es a inicios de abril, y el viernes 1 de mayo festivo, día del Trabajador (otro puente a la vista), el 11 de septiembre de 2026, durante la Diada de Cataluña, volverá a ser fiesta y en este caso es viernes, así que se podrá disfrutar de un puente algo más corto que el de este año.

Mientras que el 12 de octubre de 2026 recae en lunes, un puente que todos podemos hacer gracias a este festivo. Con ello tenemos un resumen para poder acabar el año y ver qué días son festivos en la comunidad catalana, con sus fiestas de comunidad además de las que corresponden a las ciudades propias. Y nos adelantamos a 2026 para poder prever antes los festivos y puentes a los que nos podemos apuntar siempre según nuestras vacaciones y necesidades.