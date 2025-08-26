Fiestas de Aravaca 2025: cuándo son y cuánto duran, dónde son y programación completa

Aravaca ya se prepara para sus fiestas patronales, las más esperadas. De este modo, .vuelven los días grandes del barrio, con las Fiestas en honor a Nuestra Señora del Buen Camino y que no son sólo tradición, sino también mucha música, actividades, pasacalles y una programación de lo más completa. En esta edición de 2025, de hecho, el programa que se acaba de dar a conocer está pensado para todos: desde niños hasta mayores, con planes para disfrutar en grupo, en familia o también si lo prefieres, en solitario.

Si vives en Moncloa-Aravaca seguro que comenzarás a notaren el ambiente que sus fiestas calientan motores, destacando además de forma especial, la esperada procesión de la Virgen del Buen Camino, que se celebra justo antes de que comiencen de forma oficial las Fiestas. De hecho, estas comienzan el 4 de septiembre pero la procesión se celebra este próximo domingo 31 de agosto a partir de las 19:00 horas, tal y como te vamos a contar a continuación, con todo el programa al completo, las fechas destacadas o más importantes, y cuáles son los mejores planes y actividades.

Cuándo son las Fiestas de Aravaca: qué día empiezan y cuánto duran

Como ya hemos avanzado, a pesar de que el calendario de las Fiestas de Aravaca 2025 señala que estas comienzan oficialmente el jueves 4 de septiembre, será el domingo 31 de agosto, cuando tenga lugar uno de los momentos más significativos: la procesión de bajada de la Virgen desde su ermita hasta la parroquia. Un acto cargado de emoción que marca el verdadero arranque espiritual de la celebración.

Después, lo más intenso se concentra entre el 4 y el 8 de septiembre, que son los días fuertes, con conciertos por la noche, actividades para niños, charangas, concursos, misas y como broche final, la tradicional quema del árbol pirotécnico en la puerta de la ermita. Y eso no es todo, ya que aunque habrán finalizado días antes, el fin de semana del 13 y 14 llegan los torneos deportivos, perfectos para cerrar estas fiestas como se merecen, por todo lo alto.

Fechas clave

Estas son algunas de las fechas más destacadas dentro de las Fiestas de Aravaca 2025:

Domingo 31 de agosto: Bajada en procesión de la imagen de la Virgen desde su ermita.

Bajada en procesión de la imagen de la Virgen desde su ermita. Jueves 4 de septiembre: Pregón a las 21:00 h y concierto de Los Limones a las 21:30 h en el Recinto Ferial de Río Nela.

Pregón a las 21:00 h y concierto de Los Limones a las 21:30 h en el Recinto Ferial de Río Nela. Viernes 5 de septiembre: Noche grande con los conciertos de Siempre Así (22:00 h) y Un Pingüino en mi Ascensor (23:45 h).

Noche grande con los conciertos de Siempre Así (22:00 h) y Un Pingüino en mi Ascensor (23:45 h). Sábado 6 de septiembre : Actuación de Los Geiperman (22:00 h), tributo a Hombres G, y sesión de DJ Lady Cherry a partir de las 23:45 h.

: Actuación de Los Geiperman (22:00 h), tributo a Hombres G, y sesión de DJ Lady Cherry a partir de las 23:45 h. Domingo 7 de septiembre: Día con charangas y toros de carretón por el casco histórico.

Día con charangas y toros de carretón por el casco histórico. Lunes 8 de septiembre: Día de la Infancia, misa solemne (20:00 h) y procesión de regreso de la Virgen a su ermita, con quema del árbol pirotécnico.

Dónde se celebran las Fiestas de Aravaca

El epicentro de las fiestas lo encontraremos en el Recinto Ferial de la calle Río Nela, donde vamos a poder disfrutar de los conciertos, actividades musicales, hinchables y la hora sin ruidos, pensada para hacer accesible el entorno a personas con sensibilidad auditiva.

Pero además, tenemos que añadir que las calles del casco histórico también serán eje de las Fiestas de Aravaca con pasacalles, charangas y toros de carretón, mientras que la Iglesia de la Asunción y la Ermita de la Virgen del Buen Camino serán el escenario de los actos religiosos más solemnes, especialmente en el inicio y el final de las celebraciones.

Planes y actividades

Estos son algunos de los planes y actividades destacados en estas Fiestas de Aravaca 2025:

Conciertos gratuitos en el recinto ferial, con las actuaciones de Siempre Así, Un Pingüino en mi Ascensor, Los Limones, Los Geiperman y DJ Lady Cherry.

Pasacalles y charangas como Txarangutanes, que recorrerán las calles con humor y música tradicional.

Toros de carretón , una de las citas preferidas por los niños, en varias rutas por el centro histórico.

, una de las citas preferidas por los niños, en varias rutas por el centro histórico. Actos religiosos como la bajada de la Virgen (31 de agosto), la misa solemne (8 de septiembre) o la procesión de regreso a la ermita, acompañada por la Banda de Música Villa de Madrid.

la misa solemne (8 de septiembre) o la procesión de regreso a la ermita, acompañada por la Banda de Música Villa de Madrid. Concursos y premios, como el certamen de dibujo infantil, cuya entrega de premios será el 4 de septiembre, y los reconocimientos a personas y entidades del barrio.

como el certamen de dibujo infantil, cuya entrega de premios será el 4 de septiembre, y los reconocimientos a personas y entidades del barrio. Hinchables para el público infantil, exhibiciones de baile con grupos como Wave Dance y muchas otras propuestas para pasar el día en familia.

exhibiciones de baile con grupos como Wave Dance y muchas otras propuestas para pasar el día en familia. Actividades deportivas el fin de semana del 13 y 14 de septiembre: torneos de pádel y fútbol sala para mayores de 16 años, con inscripción gratuita.

torneos de pádel y fútbol sala para mayores de 16 años, con inscripción gratuita. Además, todos los días entre el 4 y el 7, de 17:00 a 18:00 h, se activa la hora sin ruidos en el recinto ferial para que personas con TEA u otras necesidades específicas puedan disfrutar también de las fiestas.

Como puedes ver las Fiestas de Aravaca se celebran de nuevo por todo lo alto. Su programación es de lo más completa, de modo que aunque se celebren en septiembre y es posible que ya estés volviendo a la rutina, merece la pena acercarse si vives en Madrid y quieres disfrutar todavía, de unos días de fiesta.