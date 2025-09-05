Fiestas de Móstoles 2025: qué día empiezan, cuándo son, programación, quién actúa y cómo ir

Por fin comienzan las Fiestas en Móstoles. El municipio madrileño vivirá desde hoy viernes, 10 días marcados por la celebración de las fiestas patronales en honor de Nuestra Señora de los Santos y San Inés de Rojas, declaradas además de Interés Turístico Regional desde el año 2010, de modo que si no te quieres perder nada, toma nota del programa que te desvelamos con todos los actos que destacan y que son los más esperados.

Como es de esperar, las Fiestas de Móstoles llegan cargadas de actividades, conciertos gratuitos, propuestas culturales y también como no, toda la tradición en honor a la virgen y a San Inés de Rojas. No se nos olvidan los pasacalles y también los encierros, pasando por el ya famoso mercado de artesanía, el desfile de gigantes y cabezudos o las actividades para todas las edades. Y además como cada año, no faltarán los fuegos artificiales. Así que si vives en el municipio o estás pensando en acercarte a Móstoles para vivir las fiestas de cerca, te contamos a continuación todo lo que necesitas saber: cuándo empiezan, qué actos no puedes perderte, qué artistas actúan y cómo llegar sin complicaciones.

Qué día empiezan y cuándo son las Fiestas de Móstoles 2025

Las Fiestas Patronales de Móstoles 2025 arrancan oficialmente hoy viernes 5 de septiembre y durarán hasta el próximo lunes 15, según ha informado el Ayuntamiento de Móstoles. Desde el primer día se activa el ferial de atracciones, que funcionará todas las tardes hasta el cierre de las fiestas, y también comienzan los primeros espectáculos abiertos al público y aunque serán 10 días repletos de actividades y festejos, serán los días del jueves 11 al domingo 14, cuando se concentran los fuegos artificiales, los conciertos más potentes, los encierros y los grandes eventos populares.

Dónde son las Fiestas de Móstoles de septiembre 2025 y cómo llegar

Si no te quieres perder estas Fiestas de Móstoles, debes saber que se celebran en diversos puntos del municipio, aunque los neurálgicos serán la Plaza del Pradillo, que es donde se van a celebrar muchos conciertos y eventos institucionales, así como el Parque Finca Liana que acoge los escenarios más grandes. También destacan la Plaza de España, la Plaza de Toros, y por supuesto, el entorno de la Ermita de Nuestra Señora de los Santos, centro de la actividad religiosa.

Llegar a Móstoles durante las fiestas es fácil. Si vienes desde Madrid, tienes varias opciones de transporte público: Cercanías Renfe (línea C-5), con paradas en Móstoles y El Soto, o la línea 12 de MetroSur, con estaciones situadas cerca del centro. También puedes ir en coche, pero es de esperar que haya restricciones de tráfico y zonas cortadas, especialmente en los días más señalados. Lo ideal es moverse andando o usar transporte público local, que suele reforzarse durante las fiestas.

Programación de las Fiestas de Móstoles: mejores actividades

Uno de los momentos más esperados será la noche del jueves 11 de septiembre, con el pregón a cargo de David Villa, seguido del chupinazo, la salve cantada, el paseo hacia los fuegos artificiales y el espectáculo pirotécnico en el colegio Juan de Ocaña. Esa misma noche, la Orquesta Panorama se subirá al escenario de Liana para abrir la verbena.

Pero hay muchos más eventos destacados: el Mercado de Artesanía, que abre también el jueves 11 en la Avenida Iker Casillas y zona Pradillo, con horario desde las 10:00 horas hasta las 00:00 horas (hasta las 01:00 horas el viernes y sábado). Ese mismo día además se celebra a las 23:00 horas en la explanada del colegio Juan de Ocaña, el espectáculo de Fuegos Artificiales.

Por otro lado, el Día de la Infancia, con descuentos en las atracciones, se celebra tanto el lunes 8 como el martes 9. Y para quienes disfrutan de la tradición, el encierro y suelta de reses se repite durante varios días: el sábado 13, el domingo 14 y también el lunes 15, en doble sesión de mañana y tarde.

Otros momentos especiales: los desayunos populares en la Plaza de España, las pancetadas y aperitivos de peñas, el festival de danza, los talleres para niños y los espectáculos de títeres en el Parque Finca Liana.

Quién actúa en las Fiestas de Móstoles en septiembre

La música vuelve a ser uno de los grandes reclamos de estas fiestas. Entre los conciertos que no te puedes perder tenemos:

Shaila Dúrcal, el viernes 12 a las 22:00 horas en el escenario Pradillo.

el viernes 12 a las 22:00 horas en el escenario Pradillo. Estrella Morente, el sábado 13 a las 21:30 horas en el escenario Pradillo.

el sábado 13 a las 21:30 horas en el escenario Pradillo. Festival Indie con Iván Ferreiro, La Habitación Roja, Monodosis y DJ Pepe Defenders, el sábado 13 a las 21:00 horas en el escenario Liana Fuentes.

el sábado 13 a las 21:00 horas en el escenario Liana Fuentes. Los Secretos, el domingo 14 a las 21:00 horas en el escenario Liana Fuentes.

el domingo 14 a las 21:00 horas en el escenario Liana Fuentes. David Bustamante , el domingo 14 a las 21:30 horas en el escenario Pradillo.

, el domingo 14 a las 21:30 horas en el escenario Pradillo. Siempre Así, el lunes 15 a las 21:00 horas en el escenario Pradillo.

el lunes 15 a las 21:00 horas en el escenario Pradillo. Beret, el lunes 15 a las 22:00 horas en el escenario Liana Fuentes.

Además, habrá actuaciones de orquestas todas las noches, como Venecia, El Legado, Estrella Central o Nuova Vendetta, repartidas en los distintos escenarios y con entrada libre hasta completar aforo. También las peñas organizan conciertos temáticos y sesiones de DJs que animan las madrugadas.

Cuándo es el día grande de las Fiestas de Móstoles 2025

El día grande de las fiestas será el viernes 12 de septiembre, coincidiendo con la festividad en honor a Nuestra Señora de los Santos, patrona de la ciudad. Desde primera hora se celebran los actos más solemnes: a las 11:00 horas, la misa mayor en la ermita; a las 14:00 horas, la tradicional bajada de la Virgen; y por la tarde, a las 20:00 horas, la procesión por las calles del centro.