Lidl se la juega a IKEA con su nueva estantería para espacios pequeños que es elegante y baratísima

Si alguna vez has vivido en un piso pequeño, ya sabrás que cada centímetro cuenta. Encontrar muebles funcionales, que no se coman el espacio y que además queden bien, puede ser una odisea. Y aunque IKEA ha sido durante años el rey indiscutible en eso de combinar diseño y practicidad, Lidl no se queda atrás y presenta propuestas cada vez más atractivas. La última ha sorprendido a más de uno por lo útil, estética y, sobre todo, por su precio. La estantería de Lidl para espacios pequeños que es elegante y baratísima.

Se trata de una estantería compacta con puertas y cinco compartimentos que Lidl ha lanzado con un diseño minimalista en blanco, ideal para aprovechar huecos estrechos en cualquier estancia. Puede ir en el baño, en una entrada, al lado del escritorio o incluso como mueble auxiliar en la cocina. Y lo mejor es que cuesta sólo 49,99 euros, un precio que deja en evidencia a muchas opciones similares del mercado. El éxito de este tipo de muebles está en que no solo decoran: organizan. Y en este caso, Lidl ha conseguido reunir en un sólo producto todas esas pequeñas cosas que buscamos cuando queremos que el orden no se note pero se sienta. Si estás redecorando, necesitas una solución rápida o simplemente quieres despejar un rincón de tu casa, este estante es de los que cumplen sin complicaciones.

La estantería de Lidl pensada para espacios pequeños

A simple vista parece un mueble más, pero su fondo reducido (25,4 cm) lo convierte en una pieza clave para esos espacios en los que no cabe nada o eso creías. Con sus 190,5 cm de alto y 50 cm de ancho, aprovecha verticalmente hasta el último centímetro sin recargar la habitación. Esa es la clave de su diseño: discreto, alto, blanco y funcional. Perfecto para pisos pequeños, habitaciones estrechas o rincones desaprovechados.

Por otro lado, uno de los mayores aciertos de este mueble está en cómo distribuye el espacio. No todo el mundo quiere tenerlo todo a la vista. A veces necesitamos un poco de privacidad para guardar lo que no es tan bonito: productos de limpieza, cables, papeles o ese cargador que siempre anda suelto. Pues bien, esta estantería lo soluciona con una mezcla muy práctica: tres huecos abiertos para decorar a gusto, y dos compartimentos cerrados para lo que prefieres esconder. Es sencilla, sí, pero funcional de verdad. Y para pisos pequeños, eso se agradece mucho.

Un mueble que encaja con todo

Lo bueno de este tipo de muebles es que aunque parece que a priori no parecen destacar, cumplen perfectamente su cometido y además quedan bien y se convierten en imprescindible. Su acabado blanco mate combina bien con casi cualquier estilo: desde un dormitorio nórdico hasta un baño moderno o una salita de estar más clásica. Puedes colocarla en vertical junto a una puerta, en un rincón desaprovechado del pasillo o entre dos muebles del salón. Lo importante es que no rompe el conjunto. De hecho, casi parece que siempre estuvo ahí.

Y más allá de lo visual, hay otro detalle clave: es fácil de limpiar y no se raya con mirarla. Está revestida con melamina, ese material que aguanta bastante trote diario. Si tienes peques, mascotas o simplemente vives con ritmo, eso marca la diferencia. Es de esas cosas que parecen pequeñas… hasta que no las tienes.

Hecha con los mejores materiales pero te costará poco

A veces lo barato sale caro. Pero no parece ser el caso aquí. Aunque no hablamos de un mueble de alta gama, sí tiene una estructura sólida y pensada para durar. Está hecha con tablero de partículas, HDF y plástico, y eso, traducido al día a día, significa que puedes ponerle peso sin miedo. Cada balda aguanta hasta 5 kilos, así que puedes usarla para libros, cosmética, comida enlatada o lo que se te ocurra.

Y otro detalle que suma: los patines en la base. Puede parecer una tontería, pero evita que acabes con el suelo marcado al moverla o al pasar la fregona. Y en cuanto al precio. Pues no tiene rival, sólo 49,99 euros.

Un mueble que se adapta a lo que necesites

Lo bueno de esta estantería es que no te limita. La puedes poner donde más falta te haga, sin que desentone. En el baño, por ejemplo, va genial para tener a mano las toallas, los botes de gel o incluso el papel higiénico. ¿Tienes un pasillo estrecho y siempre lleno de cosas? Pues ahí también encaja. Es de esas piezas que ocupan poco pero organizan mucho.

En una habitación infantil, puede servirte para guardar de todo, desde libros a peluches, juguetes…lo que quieras. Todo cabe si lo sabes colocar. Y si la quieres para la cocina, también sirve. Un rincón entre el horno y la nevera, o ese hueco que nunca sabes cómo llenar, puede transformarse en espacio útil para botellas, especias o lo que uses a diario. Como puedes ver, esta estantería está pensada para que la coloques donde necesites y donde le puedas sacar mayor partido y todo ello por menos de 50 euros. ¿qué más podemos pedir?.