Carolina Perles, ex mujer de Ábalos, habla para el nuevo programa de T5: «José va a morir matando»

Durante la segunda jornada del FesTVal 2025 (Festival de Televisión de Vitoria), Telecinco ha presentado El precio de…, el nuevo programa presentado por Santi Acosta y que se estrenará el lunes día 8 de septiembre en prime-time. El formato dedicará cada entrega a un tema en concreto y arrancará con El precio de la Corrupción. Y como plato fuerte se emitirá una entrevista a Carolina Perles, ex mujer de José Luis Ábalos. Durante la presentación, en la que ha estado presente OKDIARIO, se ha emitido un breve pero intenso avance. Además, el presentador y también productor, ha asegurado que no sabe si habrá consecuencias políticas después de la emisión de esta esperada entrevista.

«Soy Carolina Perles y probablemente el testimonio que más tema José Luis

Ábalos sea el mío». Carolina Perles, exmujer del exsecretario de Organización

del PSOE José Luis Ábalos, con quien mantuvo una relación de casi 20 años y

con el que tiene dos hijos en común, será la gran protagonista del estreno de El Precio de…, nuevo formato conducido por Santi Acosta que Telecinco

emitirá el próximo lunes 8 de septiembre en prime time.

Producido por Mediaset España en colaboración con Producciones Mandarina y Nivaria Océano, el formato, que combina géneros como el documental, la

entrevista y el debate en plató, tiene como objetivo aportar nuevas informaciones exclusivas y analizar noticias de gran impacto para la sociedad dando voz a sus protagonistas para ofrecer testimonios inéditos y documentos e imágenes nunca antes vistas.

Cada nueva entrega incluirá el estreno de un documental con información y testimonios claves y exclusivos obtenidos gracias a la labor periodística y de investigación del equipo del programa, que se verá complementado por un debate posterior con las aportaciones y valoraciones de diferentes figuras expertas sobre el asunto.

Carolina Perles toma la palabra

Han sido más de 16 horas de grabación en dos jornadas de trabajo que centrarán toda la atención del estreno de El Precio de la Corrupción, título de la primera entrega del formato en la que Carolina Perles toma la palabra para ofrecer un testimonio de gran impacto político y social en el que relata con todo lujo de detalles sus experiencias y vivencias junto al que fuera ministro de Fomento del Gobierno de España y mano derecha de Pedro Sánchez en el Partido Socialista.

Sus palabras serán claves para el objetivo del programa: entender y arrojar luz, a través de sus testigos, en torno al caso Koldo o caso Ábalos, la presunta trama de corrupción más importante desde el punto de vista político y mediático de los últimos años en nuestro país. ¿Cuál será el precio de todo este escándalo para sus protagonistas?

En el adelanto que hemos visto durante la rueda de prensa, Carolina dice cosas tales como: «Me lleva diciendo que no diga nada desde el principio»; «Le tienes que hacer caso sí o sí, sino ya se encarga él de hacer que lo hagas»; «Ha intentado arruinar mi vida»; «Un día muchas carpetas con listas de chicas»; «Le dije a mis hijos: Perdonad por haber elegido a este señor como padre»; «Me decía: cómo te vas a ir como una inmigrante fracaso;» «Me llamaba la atención que todo lo paga Koldo»; «Me encontré unas pastillas azules»; «El presidente le llamaba todo los días y le preguntó por qué iba por libre»; «Va a morir matando»; «Si José cae, no cae sólo».

El documental también contará, entre otras, con las aportaciones de figuras

vinculadas al caso, como el supuesto intermediario Víctor de Aldama, así como

de los periodistas de investigación más relevantes que están llevando a cabo un seguimiento de la trama: Ketty Garat, especializada en la cobertura del Gobiernoy del PSOE en The Objective; Esteban Urreiztieta, subdirector y Jefe de Investigación de El Mundo; Javier Chicote, jefe de Investigación de ABC; Alejandro Entrambasaguas, periodista de Investigación de El Debate; e Irene Tabera, responsable de Investigación y Tribunales en OKDIARIO.

Además de estas figuras, El Precio de la Corrupción contará para su debate en

el plató con otros expertos para analizar y valorar las imágenes y el contenido