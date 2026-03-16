Oscar 2026: ‘Sirat’ se va de vacío frente al triunfo de ‘Una batalla tras otra’

Este domingo 15 de marzo (madrugada del lunes 16, hora española) se ha celebrado la gala de los premios Oscar 2026. El cómico Conan O’Brien, toda una leyenda de la televisión de Estados Unidos, ha repetido como maestro de ceremonia de la gala por segundo año consecutivo. La entrega de los galardones más importantes del mundo del cine ha tenido lugar, como de costumbre, en el Dolby Theatre de Los Ángeles. La representante española, Sirat, se ha ido de vacío aunque estaba nominada a dos Oscar (Mejor película de habla no inglesa y Mejor sonido). Una batalla tras otra ha conseguido ser los premios a Mejor película, Mejor director y Mejor guion adaptado, entre otros.

Conan O’Brien y sus chistes sobre la «pedofilia»

Conan O’Brien arrancó la gala con el clásico vídeo en el que repasaba las películas nominadas metiéndose en la piel de la tía, Gladis (tan característico físicamente), el personaje de Amy Madigan en Weapon.

En su discurso de apertura, O’Brien hizo chistes sobre la IA, sobre las declaraciones de Timothée Chalamet contra la ópera y el ballet y sobre las plataformas digitales (en especial Netflix e incluso con la pedofilia —en referencia al príncipe Andrés, implicado en los papeles de Epstein—, al mencionar que no había actores ingleses nominados).

Conan O’Brien ofreció una lección exquisita de cómo presentar un espectáculo como este: humor, ritmo y dar de qué hablar (que aprendan en los Goya.

Los premios gordos

No hubo sorpresas. Una batalla tras otra consiguió los premios a Mejor película, director y guion adaptado entre los galardones más populares. Los pecadores, como la cinta más nominada de la historia, no consiguió los mismos reconocimientos, pero no se fue de vacío.

Los mejores actores

Como no podía ser de otra manera, Jessie Buckley ganó como mejor actriz principal por Hamnet. Su interpretación ya es historia del cine.

Lo de Michael B. Jordan por Los pecadores tiene su miga. ¿Es el mejor actor del año? Cualquiera que sepa de interpretación sabía que no, por mucho que haga un doble papel. Y es que, por muchos gorros que se ponga, sus gemelos no se diferencian. ¿Por qué se lo ha llevado? Por el contenido social de la película.

Oscar 2026 a actores secundarios

El primer Oscar de la noche fue para la Mejor actriz de reparto, que recayó en Amy Madigan por Weapons, quien imitó la risa de su icónico personaje en una de las películas de terror más relevantes del año. Era la gran favorita y no hubo sorpresa.

Sean Penn por Una batalla tras otra ganó y era de esperar (es su tercera estatuilla), pero no fue a la ceremonia. ¿Se lo merecía? Sí., obviamente, su papel es el alma de la película. Lo lamentamos por Stellan Skarsgård (Valor sentimental).

‘Las guerras de K-pop’ triunfa

Como no podía ser de otra manera, Las guerras de K-pop consiguió el Oscar 2026 a la Mejor película de animación y a la mejor canción original (Golden). Y es que, esta película que Sony hizo por 100 millones de dólares y vendió a Netflix por 120, pensando que no triunfaría en salas de cine, fue el gran evento cinematográfico y cultural del 2025. Una maravilla.

Y por supuesto, Golden se llevó el Oscar 2026 como mejor canción. No había otra opción.

Momentazo: Anne Hathaway y Anna Wintour

Uno de los grandes momentos de la noche fue ver en el escenario a Anna Wintour, ex directora de Vogue EEUU, junto a la actriz Anne Hathaway, ambas como referentes del estreno de El diablo viste de Prada 2 (donde se fantasea sobre la figura de la gran jefa de la revista de moda más importante del mundo). Ambas presentaron los Oscar a mejor vestuario y a maquillaje y peluquería.

Dijeron que habría un reencuentro de ‘El diablo viste a la moda’, pero no sabía que era con la verdadera Miranda Priestly. 😭😭 #Oscars

pic.twitter.com/nmOAQgiGAR — Carla ❁ (@shannonlada) March 15, 2026

Mejor ‘casting’: la gran novedad

Por primera vez en la historia de los Oscar se ha creado la categoría al Mejor casting, algo que ha tardado en llegar. Para sorpresa de muchos, el premio se lo llevó Una batalla tras otra (la gran favorita era Los pecadores). Solo hay que decir que la entrega de este galardón (con actores de las distintas películas nominadas) fue de los más emotivos de la noche. Fue un homenaje precioso y esclarecedor a los directores de casting.

Un empate sorpresa

Ha ocurrido pocas veces en la historia de los Oscar pero es posible. Y es que el Oscar 2026 al Mejor corto de ficción ha sido ex aequo para The singers y Two people exchanging saliva.

Polémica con el ‘In memoriam’

Como en toda gala de premios que se aprecie, hubo un momento para recordar a los fallecidos de la industria durante este año. Lo llamativo es que el homenaje se centró en el actor y director Rob Reiner y su mujer Michele Singer, con un discurso de Billy Crystal al comienzo. Luego, también, la actriz Rachel McAdams recordó especialmente a Diane Keaton. Barbra Streisand también apareció para hablar de Robert Redford. Si esto es polémico, es porque, tal vez, nadie merece más reconocimiento que otro cuando ha muerto.

España se va de vacío

Sirat estaba nominada a dos Oscar 2026; Mejor Sonido y Mejor Película de Habla No Inglesa. Siempre ha tenido más posibilidades dentro de la primera categoría, pero al final se llevó el galardón el filme F1. Como cinta extranjera, triunfó, al final, la gran favorita: Valor sentimental.