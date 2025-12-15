Última hora del asesinato de Rob Reiner y su mujer Michele Singer: su hijo Nick Reiner, investigado

El mundo del espectáculo se ha despertado hoy, 15 de diciembre, con la triste noticia del fallecimiento de Rob Reiner y su mujer, Michele Singer. Tal y como se ha informado, la pareja ha sido hallada sin vida en su mansión de Brentwood, en Los Ángeles. Una situación completamente alarmante, pues ambos cadáveres presentaban numerosas puñaladas en sus cuerpos. Un trágico crimen que está siendo investigado por las autoridades locales, quienes han decretado que podría tratarse de un «aparente homicidio». Asimismo, son pocos los detalles que se han revelado públicamente del caso, pero la conmoción por lo sucedido ha sido generalizada.

El actor y director Rob Reiner tenía de 78 años y provenía de una saga familiar de actores. A lo largo de su carrera profesional, tocó la cima con proyectos como La princesa prometida, Cuando Harry encontró a Sally o Algunos hombres buenos, por el que estuvo nominado a los premios Oscars. Asimismo, ha formado parte de ficciones como Frasier, Los Simpson, New Girl, Rockefeller Plaza y, recientemente, en The Bear, la popular serie de FX. Por otro lado, en lo personal, estaba casado con Michele, de 68 años. Una relación de la que nacieron sus tres hijos: Jake, de 34 años, Nick, de 32 y Romy, de 28.

Las puertas y ventanas de la mansión de Rob Reiner y Michele Singer no fueron forzadas

Un portavoz de la familia ha sido el encargado de comunicar el triste desenlace de la pareja. «Anunciamos con profunda pena el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner», comunicó. «Tenemos el corazón roto por esta repentina pérdida, y pedimos privacidad durante este momento increíblemente difícil», agregó. Asimismo, se ha dejado claro que la policía se encuentra investigando el asesinato de la pareja.

Hasta ahora, se ha decretado que las puertas y ventanas de la mansión, lugar en el que vivía el director y su esposa, no han sido forzadas. Por lo tanto, la persona que llevó a cabo el crimen entró al lugar con el consentimiento de sus propietarios o, por el contrario, era tan cercano a la pareja que tenía llave. Un dato bastante revelador que no ha dejado indiferente a las autoridades.

De hecho, la familia de los fallecidos está siendo investigada. «Vamos a tratar de hablar con todos los familiares que podamos para llegar a los hechos de esta investigación», ha comentado el subjefe del cuerpo policial, Alan Hamilton. Sin embargo, la revista People ha ido más allá y ha señalado al que podría ser el supuesto autor del crimen.

La revista ‘People’ señala que Nick, el hijo mediano, sufre de problemas de adicciones

Tal y como informan, Rob Reiner y Michele Singer tenían algunos problemas con su hijo mediano, Nick. Al parecer, el joven sufre problemas de adicciones. Un pequeño dato que no han querido profundizar, pero con el que no han dejado indiferente. Asimismo, se ha indicado que fue la hija pequeña, Romy, la que habría hallado los cuerpos de sus padres sin vida. Pero, esto no ha sido confirmado por las autoridades.

El agente Hamilton señaló en la rueda de prensa que hay una investigación judicial abierta. Además, ha señalado que los vecinos «no tienen miedo» y «no están buscando a un sospechoso». Un crimen que ha causado una gran conmoción en Hollywood.