El adiós a Robert Redford: 5 películas clave para recordar su eterna presencia en el séptimo arte

Desgraciadamente, Hollywood debe decir adiós a otra de sus grandes leyendas: Robert Redford ha fallecido a los 89 años. El actor norteamericano anunció hace siete años que se retiraba de la profesión tras protagonizar The Old Man & the Gun, su última película como estrella y hace escasas horas, el fallecimiento del icono ha sido anunciado en un comunicado por Cindi Berger, la directora ejecutiva de la empresa de publicidad Rogers & Cowan PMK. Pero Reford no fue simplemente un actor exitoso. Su talento y relevancia en la industria trascendió lo puramente actoral, dirigiendo grandes obras y siendo el principal responsable de la creación del reconocido Festival de Sundance. El ídolo de toda una generación desaparece y sin embargo, su imborrable legado deja toda una serie de producciones que mantendrán inmarcesible su imagen, elevando su condición a la de mito cinematográfico. Para su recuerdo, repasamos 5 películas clave de su trayectoria y dónde pueden disfrutarse en el streaming:

Adiós a Robert Redford: 5 películas clave

1-‘Dos hombres y un destino’

Fue su primera colaboración con Paul Newman, formando juntos un dúo de culto que a día de hoy sigue siendo una referencia en el terreno del western y sobre todo, en el registro de las buddy movies. El resultado fue por supuesto, un triunfo económico con una taquilla de 102 millones de dólares y una victoria contundente en la alfombra roja, siendo la cinta más premiada delos Oscar de 1970 (mejor guion original, fotografía, banda sonora y canción). Dirigida por George Roy Hill, la historia sigue a Butch Cassidy y Sundance Kid en su huida como forajidos escapando de la ley. Resulta imposible decir adiós a Robert Redford y no mencionar el que es quizás su largometraje más conocido.

¿Dónde podemos verla? Movistar y Disney Plus

2-‘La jauría humana’

Aparte de Newman, Redford trabajó con otras figuras gigantescas de la interpretación. Y La jauría humana es una viva prueba de ello. En ella, el actor compartió pantalla con Jane Fonda y Marlon Brando, formando un drama sureño notable gracias en parte al gran trabajo tras las cámaras de Arthur Penn. La trama se centra en un hombre que tras escapar de la cárcel regresa a su pueblo. Aunque allí ninguno lo quiere, sólo el sheriff del lugar será capaz de evitar el linchamiento de la población contra el fugitivo.

¿Dónde podemos verla? Movistar Plus

3-‘El golpe’

Fue la segunda colaboración con Hill y también, la segunda con Newman. Juntos, los dos actores volvieron a firmar un título fundamental, en el que sus dos personajes (los timadores Johnny Hooker y Henry Gondorff) se asocian para vengar la muerte de un amigo en común a manos de un poderoso gángster.

¿Dónde podemos verla? Filmin

4-‘Memorias de África’

Inspirada en la novela homónima de Isak Dinesen, Memorias de África es uno de los grandes relatos románticos de los 80, con un Redford y una Meryl Streep irrepetibles. Logró 7 premios Oscar, incluyendo el de mejor película.

¿Dónde podemos verla? Filmin

5-‘Todos los hombres del presidente’

Además del campo del western, resulta poco creíble decir adiós a Robert Redford sin sacar coalición este drama periodístico centrado en los sucesos del caso Watergate. Los protagonistas son dos periodistas, uno de ellos interpretado por Redford y el otro, por un no menos memorable Dustin Hoffman. Se llevó cuatro consideraciones de la Academia, aunque no pudo frenar el fenómeno de Rocky.

¿Dónde podemos verla? Movistar Plus