Muere Robert Redford a los 89 años

El célebre actor de Hollywood, Robert Redford, ha muerto a los 89 años en su casa de Utah. El artista que protagonizó películas como Memorias de África, Spy Game o El Golpe, anunció en 2018 que se retiraba como actor y hasta el momento había estado alejado de las cámaras.

«Nunca digas nunca, pero he llegado a la conclusión de que, en lo que a la actuación se refiere, esta será la última», dijo Redford durante una entrevista.

Su fallecimiento, en las montañas de las afueras de Provo, fue anunciado en un comunicado por Cindi Berger, directora ejecutiva de la empresa de publicidad Rogers & Cowan PMK. Según recoge The New York Times, la publicista confirmó que Redford había muerto mientras dormía, pero no especificó la causa.

Redford fue fundador del Festival Sundance, uno de los eventos cinematográficos del cine a nivel mundial donde se emitían las películas más independientes.

Además ganó de tres premios Oscar, entre ellos el premio honorífico de la Academia de Hollywood a toda su carrera que recibió en 2002. La filmografía de Redford incluye títulos como La jauría humana (1966), Dos hombres y un destino (1969), El candidato (1972), El golpe (1973), Nuestros años felices (1973), Los tres días del cóndor (1975) o Todos los hombres del presidente (1976) o Gente corriente (1980), su debut como director con el que ganó el Oscar a la mejor película y mejor dirección.