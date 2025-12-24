Acaba de llegar a Netflix y ha dejado a todos sin palabras: la película que ya es número 1 en más de 70 países

Parecía improbable que un nuevo título pudiese batir en el corto plazo los números de visualizaciones de Puñales por la espalda: De entre los muertos. Sin embargo, el algoritmo de la «gran N roja» y las preferencias de los suscriptores, ya nos han acostumbrado a las sorpresas virales que de la noche a la mañana desbancan a los filmes más destacados. En esta ocasión esa nueva película de Netflix es El gran diluvio, una producción coreana que llegó al catálogo del terminal el pasado 19 de diciembre.

Los proyectos del país oriental han tenido un impacto sustancial con el auge del streaming. Cineastas como Park Chan-wook o Bong Joon-ho ya habían hecho crecer el audiovisual de su país, resurgiendo a finales de los 90 a través del llamado Hallyu («Ola Coreana»), con largometrajes de culto como Oldboy. No obstante, el crecimiento exponencial de las plataformas de vídeo bajo demanda a principios de la pasada década, elevó ese interés al mercado internacional. Alcanzando la cima con la explosión del fenómeno de la serie El juego del calamar. Una ficción cuyas tres temporadas ocupan, el podio del contenido de habla no inglesa, acumulando más de 600 millones de reproducciones en total. Ahora Netflix, vuelve a conquistar a su audiencia a través del éxito de la película El gran diluvio, una historia de supervivencia envuelta en una catástrofe terrorífica.

Netflix tiene nueva película viral: ‘El gran diluvio’

La sinopsis oficial es la siguiente: «En medio de una inundación de dimensiones colosales, una madre investigadora de IA, An-na, lucha desesperadamente por salvar a su hijo pequeño, Ja-in, de un apartamento inundando en Seúl. Para ello, deberá enfrentarse a este diluvio bíblico junto al agente Hee-jo, mientras paralelamente se lleva a cabo una misión de seguridad para proteger a la humanidad».

El desarrollo de la trama comienza con el impacto de un cometa en la Antártida, provocando que los casquetes polares se derritan, haciendo subir rápidamente el nivel del mar. Más allá de su enfoque de ciencia ficción, El gran diluvio pone el foco en plantear dilemas sobre la conciencia digital, mediante un sorprendente giro final de esos que, urgentemente, necesitarás comentar con alguien.

El elenco se configura con Kim Da-mi (Aquel verano inolvidable), Park Hae-soo (El juego del calamar), Kim Kyu-na, Lee Dong-chan (Sleep), Yuna, Kim Su-Kyung (Amor de mentira).

Nº1 en más de 70 países

Aunque todavía no ha logrado superar a la tercera entrega de la saga Puñales por la espalda a nivel global, Netflix ha encontrado en la película El gran diluvio, un producto viral que sí lidera el top 10 en más de 70 países. Entre ellos, España. Sí que ocupa el primer puesto en cambio, dentro de la lista de películas de habla no inglesa de todo el mundo con casi 28 millones de visualizaciones en sólo una semana. Esta es el top actual que maneja el terminal en estos instantes: