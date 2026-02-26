Es de las mejores películas de Santiago Segura y acaba de llegar a Netflix: el film que te va a gustar más que Torrente

El cine español más chabacano y zafio vuelve a estar de moda con el próximo estreno de Torrente presidente. Un título que pase lo que pase terminará siendo controvertido. Desde la decisión de hacer una campaña sin imágenes ni tráilers ni pases promocionales para la prensa, hasta el propio retrato y sátira de los políticos y personalidades del país. Pero aprovechando la tendencia hábilmente instigada por Santiago Segura, no podemos perder la ocasión de recomendar una de las mejores películas que el de Carabanchel tiene disponible en el catálogo de Netflix: El gran Vázquez.

Llegó a los cines un año antes del estreno de Torrente 4: Lethal Crisis (2011) y bastante tiempo atrás a su salto temático hacia el cine familiar de la saga Padre no hay más que uno, pero pocos recuerdan la cinta biográfica en la que el actor dio vida al dibujante de cómics español, Manuel Vázquez. Y es que aunque Santiago Segura nunca ha destacado por ser una presencia aplaudida en la categoría interpretativa, esta actuación disponible en Netflix representa sin duda, una representación memorable que se apoya sobre todo, en el carácter sorprendente de un personaje divertidísimo y surrealista. No obstante ni el desempeño del protagonista ni las buenas críticas lograron que El gran Vázquez tuviese una relevancia académica, más allá de la nominación al Goya al mejor actor de reparto para Álex Angulo.

Santiago Segura tiene su mejor actuación en Netflix

El retrato biográfico está de moda en los últimos años dentro del audiovisual español. Sin embargo por allá en el 2010 no era tan habitual que un proyecto se centrase directamente en el retrato fílmico de una personalidad de nuestra cultura. Pero claro, la vida de Vázquez da para una saga y viendo la película es inevitable sentir que Segura ha nacido para encarnar el papel.

Situada cronológicamente en los 60, la sinopsis nos pone en la piel de un Manuel Vázquez en la cima de su carrera. Anacleto, agente secreto o La familia Cebolleta–sus creaciones más exitosas–triunfan en la mítica Editoral Bruguera. En su vida personal, toma lo que quiere cuando quiere evitando acreedores y coleccionando amantes. La burla y el timo forman parte de su forma de vivir hasta la llegada de un nuevo contable de la editorial, quien le hará centrarse en sus responsabilidades e ir pagando todo lo que debe.

La cinta de Santiago Segura, aparte de estar en Netflix, la podemos encontrar también en disponible en el abanico de contenidos de Filmin.

Un reparto carismático y divertidísimo

Acompañando a Segura y a Angulo, El gran Vázquez reúne a otras grandes caras conocidas del cine español como Manolo Solo, Mercè Llorens, Enrique Villén, Pere Ponce, Jesús Guzman e Itziar Aizpuru.

Dirigida y escrita por Óscar Aibar (El sustituto), esta comedia retrata a las mil maravillas a la España de los pícaros. Esos Lazarillo de Tormes modernos y a rebosar de carisma que siempre recurren al ingenio para escapar de cualquier adversidad. El gran Vázquez no renuncia, por otro lado, a su lado más sentimental y agridulce a través de un tramo final emocional que, para sorpresa de muchos, encaja a la perfección con el admirablemente culpable y caótico universo caricaturesco de su incorrecto protagonista. Un Torrente con gracia, pero de la de verdad.