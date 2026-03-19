Almodóvar, el director endiosado al que le bajaron los humos

La arrogancia ha perseguido a Pedro Almodóvar a lo largo de su carrera, con la que llega ahora a su vigesimocuarto largometraje como director con el estreno de Amarga Navidad. La película llega a las salas de cine una vez pasados los Goya, premios con los que el manchego ha tenido muchas idas y venidas debido a su relación con la Academia, marcada por su actitud endiosada.

Pedro Almodóvar nunca ha encajado las malas críticas a sus películas, pero tampoco ha encajado bien que no se reconozca su trabajo por encima del de otros en los premios, a juzgar por sus polémicas con la Academia. Los Goya de 1991 marcaron el inicio de sus desavenencias, cuando ¡Átame! se fue de vacío de una gala a la que llegó con 15 nominaciones, mientras que ¡Ay, Carmela! (Carlos Saura) se llevo 13. Ambas partían con el mismo número de opciones.

Además, el gesto de Almodóvar al ver que Carmen Maura se llevaba el Goya a Mejor actriz -y no Victoria Abril- es uno de los capítulos más recordados de las polémicas de los Goya. Había sido su musa y, en aquella edición, no se hablaban. De hecho, en la edición anterior Almodóvar «montó el numerito», en palabras de la propia actriz en una entrevista en esCine. El director pronunció sobre el escenario «hace casi un año que no veo a Carmen» -un discurso preparado-. «Al día siguiente, porque Pedro es bueno para la publicidad, la portada de los periódicos no era que Fernando Trueba había ganado por El sueño del mono loco», sino la escenita de Pedro Almodóvar y Carmen Maura. Pedro, protagonista a la fuerza.

A eso se sumaba otra enemistad de Almodóvar, la de Andrés Vicente Gómez. ¡Ay, Carmela! estaba producida por él, que trabajó con el director manchego en Matador y acabaron como el rosario de la aurora, hasta el punto de que el cineasta y su hermano, Agustín Almodóvar, crearon la productora El Deseo. Yo me lo guiso, yo me lo como. Pedro Almodóvar se fue de esa gala de los Goya reventado.

El año siguiente, ni se presentó en la ceremonia, pese a que Tacones lejanos tenía cinco nominaciones y la Academia la escogió para representar a España en los Oscar. Eso sí, en su mayoría técnicos. También se fue de vacío.

En las ediciones posteriores, sus películas se reconocían, pero no arrasaban -Kika, La flor de mi secreto y Carne trémula-, hasta que llegó Todo sobre mi madre, con la que triunfó en el Festival de Cannes, los César, los BAFTA, los Donatello, el Festival de Cine de San Sebastián, los Globos de Oro y los Oscar, entre otros. Los Goya no se quedaron atrás, y Almodóvar se hizo con el premio a la Mejor dirección, más otros seis cabezones.

La satisfacción le duró poco a Almodóvar cuando Hable con ella se vio eclipsada en 2003 por Los lunes al sol, de Fernando León de Aranoa, triunfadora de los Goya y enviada a los Oscar. Sin embargo, la Academia de Hollywood lo consideró para las nominaciones a Mejor guion original y Mejor dirección. De hecho, ganó la estatuilla por la primera categoría.

El director vio reforzada su divinidad y ascendió a los cielos: en 2004, los hermanos Almodóvar solicitaron la baja como miembros de la Academia -a la que Agustín Almodóvar criticó por su «falta de generosidad»- a modo de protesta formal por sus desencuentros, y argumentaron su desacuerdo con el sistema de votación de los Goya, que consideraban «falto de transparencia y propenso a irregularidades», con unos efectos «indeseables». La baja se oficializó en 2005, cuando Mar adentro anuló a La mala educación.

Así, con el éxito de Volver, fueron Agustín Almodóvar y Penélope Cruz quienes recogieron los Goya, en lugar del ausente director. Ausencia que se extendió hasta 2010, cuando apareció por sorpresa, después de mantener bajo el máximo secretismo su presencia. De nuevo, los focos hacia su persona que, además, entregó el premio de la noche, el de Mejor película, a Celda 211. También quiso darse la importancia de dejar claro que Álex de la Iglesia, que entonces encabezaba la Academia, le había insistido en retomar los vínculos, y dijo en el escenario «tenéis un presidente muy pesado».

Almodóvar, otra vez estrella y dichoso en los premios del cine español, reingresó en la Academia un año después. Regresó haciendo gala de su grandeza con su récord de nominaciones gracias a La piel que habito. Sin embargo, aunque volvió por la puerta grande, salió por la de atrás. La noche prometía con 16 nominaciones, de las que se llevó cuatro. Después, con Los amantes pasajeros, obtener una nominación fue prácticamente un regalo para la peor película del director.

Tras Julieta, Almodóvar estrenó su último gran éxito, tanto a ojos de la crítica como de la Academia española y la de Hollywood: Dolor y gloria, que triunfó en los Goya, donde conquistó las principales categorías -Mejor película, Mejor dirección y Mejor guion-, y obtuvo dos nominaciones a los Oscar.

Almodóvar ya se podía dar con un canto en los dientes, pero volvió a ofenderse por la sombra de El buen patrón sobre Madres paralelas. De hecho, la cuenta de Twitter de Agustín Almodóvar estaba llena de lamentos con ira. Su película ni siquiera se consideró para enviarla a los Oscar, a los que sí nominaron a Penélope Cruz y a Alberto Iglesias. Eso parecía argumento suficiente para que sus fieles siguieran quejándose, aunque el palmarés de los Oscar recoja nombres de actrices que ganaron por títulos poco reconocidos (por ejemplo, Sandra Bullock con The Blind Side o Julianne Moore con Siempre Alice).

Con La habitación de al lado ocurrió algo similar: ganó el León de Oro en Venecia, pero en los Goya se llevó el Mejor guion adaptado, la Mejor fotografía y Mejor banda sonora. Otra vez comenzaron a sonar las voces de quienes criticaban lo poco que quiere la Academia a Almodóvar.

Ahora, con Amarga Navidad, Almodóvar hace la promoción feliz: las críticas son positivas y los Goya le quedan muy lejos.