Al menos 12 muertos tras estrellarse una avioneta en Misuri (Estados Unidos)

Una avioneta utilizada para paracaidismo se ha estrellado en el estado de Misuri, en Estados Unidos, causando la muerte de las 12 personas que iban a bordo. Se trata de 11 paracaidistas y del piloto de la avioneta. El accidente ha ocurrido en el aeropuerto de Butler.

La Patrulla Estatal de Carreteras de Misuri ha informado que el accidente ha ocurrido cerca del Aeropuerto Conmemorativo de Butler. «Hay agentes en el lugar ayudando al Departamento de Policía de Butler y a la Oficina del Sheriff del Condado de Bates tras un accidente de avión fatal», ha indicado la Patrulla. «En este momento la información apunta a que han muerto todos los ocupantes, 12 en total», ha añadido.

La avioneta transportaba a 11 paracaidistas y a un piloto. Tras despegar sobre las 11:30 hora local, no logró coger altitud, dio la vuelta bruscamente y se estrelló cerca de una autopista. El accidente obligó a que las autoridades cerraran ambos tramos de la vía.

El avión era monomotor que utilizaba la empresa Skydive Kansas City, ha explicado el director de emergencias del condado de Bates, Dennus Jacobs, a la CNN. El incidente está ya siendo investigado por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. De acuerdo con registros de la Administración Federal de Aviación, el avión siniestrado era un Pacific Aerospace 750XL. Se trata de un turbohélice monomotor fabricado en 2010, un modelo usado con frecuencia para vuelos de paracaidismo.

Hasta el lugar de los hechos han acudido equipos de emergencia y funcionarios de la patrulla de carreteras del estado de Misuri, la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB).