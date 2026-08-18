Disparate en el Barcelona: no tienen entrenador en pretemporada porque se va con la selección de Eslovenia

El Barcelona de baloncesto no tiene buenas noticias para sus aficionados. El nuevo proyecto con Aleksander Sekulic al frente ya es una realidad. Sin embargo, el técnico se perderá la mayor parte de la pretemporada porque tiene que dirigir a la selección de Eslovenia, algo que lleva haciendo desde 2020 y que no va a dejar de hacer.

El equipo se encuentra en Andorra preparando el inicio de la competición, pero tendrá que hacerlo sin el hombre que en teoría tendría que llevar el timón del barco. El club no impuso ninguna cláusula de exclusividad para evitar este tipo de situaciones, por lo que el resto del cuerpo técnico tendrá que asumir el mando.

Aleksander Sekulic tendrá que coordinar sus dos trabajos cuando la competición oficial esté en juego, siempre y cuando exista alguna ventana FIBA. En una entrevista para el medio esloveno Sportklub, señaló que los blaugranas lo sabían en todo momento: «En el Barça conocen mi trabajo con la selección e incluso están orgullosos de ello».

El entrenador fue de cara antes de firmar el contrato, por lo que verdaderamente no tiene la culpa de esta situación. El Barcelona pudo valorar otras opciones si su principal candidato no aceptaba la exclusividad, pero el club considera que el técnico podrá compaginar ambos calendarios sin que esto afecte al rendimiento de los jugadores.

Los resultados zanjarán el debate

El tiempo servirá para dar respuestas sobre esta cuestión. Puede que Sekulic consiga llevar bien sus dos trabajos. El esloveno ha dejado claro que confía en su cuerpo técnico, pero perderse el inicio de la pretemporada en un proyecto nuevo hará más difícil que la plantilla se adapte al esquema que buscará impartir su nuevo entrenador.

Eslovenia tiene dos partidos oficiales durante este periodo de tiempo. El equipo se enfrentará a Francia el 27 de agosto y a Hungría el 30 de agosto. Además, estos encuentros serán cruciales, ya que están peleando por la ventana de clasificación europea para el Mundial de 2027.