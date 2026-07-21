España vuelve a tener un quinteto NBA. Un lustro después, cinco jugadores españoles que pertenecen a la competición de baloncesto estadounidense serán convocados por el seleccionador. Todo apunta a que Chus Mateo ha convencido a todos ellos y anunciará este miércoles a las 12:00 horas que Santi Aldama, Hugo González, Aday Mara, Sergio de Larrea y Baba Miller estarán en la próxima ventana (28 y 31 de agosto).

En esos últimos días de agosto, la selección española se enfrentará a Portugal y Grecia, dos compromisos de altura que corresponden a la segunda fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2027. El nivel de sus rivales, que presumiblemente también contarán con estrellas de la NBA como Neemias Queta (Portugal) o el mismísimo Giannis Antetokounmpo (Grecia), requería la confección de un grupo de jugadores preparado para combatir esas y más amenazas.

Por eso, el trabajo que Chus Mateo viene realizando desde que es seleccionador dará sus frutos ya este verano con el «sí» de los Spanish NBA. El ex entrenador del Real Madrid se encargó de visitar personalmente a los tres jugadores que ya jugaban en Estados Unidos la pasada temporada (Aldama y Hugo en Memphis y Boston y Mara y Miller en la NCAA) y de mantener un contacto casi semanal. Su cercanía ha generado en ellos una sensación de compromiso que les ha llevado a la Absoluta sin pensárselo dos veces.

El bombazo es Aday Mara. Tras ser elegido en duodécima posición del draft 2026, el nuevo pívot de los Oklahoma Thunder debutará con España en la ventana de agosto. A sus 21 años, aún no había podido estar con la Absoluta por su presencia en la disciplina universitaria de Estados Unidos, pero este verano, tras disputar la Summer League (partidos amistosos entre jóvenes NBA), se pondrá a las órdenes de Chus Mateo.

‘Viejos’ conocidos y un debutante de lujo

Aldama y De Larrea, flamantes fichajes de los Dallas Mavericks, volverán con España tras ausentarse desde el pasado Eurobasket. Los futuros compañeros de franquicia podrán degustar el nuevo ambiente generado por Chus Mateo antes de su cuarta temporada en el caso del canario y la primera en el del ya ex base del Valencia. Hugo González (Celtics) se mantendría tras disputar los anteriores encuentros contra Dinamarca y Georgia.

A ellos se suma Baba Miller, otra de las selecciones del draft, como Mara y De Larrea, quien sí reúne cierta experiencia en la Absoluta, pues debutó el año pasado con 21 aún con Sergio Scariolo durante la preparación para el Eurobasket. El nuevo jugador de Los Angeles Clippers completa este quinteto de lujo que promete dar grandes alegrías al baloncesto español.

Y es que, de confirmarse la convocatoria de los cinco jugadores este miércoles, Chus Mateo logrará romper una sequía de cinco años sin tanta presencia de la NBA. Desde los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (aplazados a 2021), España no reunía un número tan alto de ‘americanos’ en una misma concentración. En aquella ocasión, los elegidos fueron los hermanos Gasol, Ricky Rubio, Willy Hernández, quien también estará en la lista que se anunciará este miércoles, y Usman Garuba.