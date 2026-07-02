Chus Mateo: «A todos nos ilusiona el futuro de Hugo González y el de la selección española»

Chus Mateo atendió a los medios en la Caja Mágica tras la victoria de España contra Dinamarca de paliza (109-81). El seleccionador destacó que los jugadores separasen sus problemas individuales, refiriéndose a los que deciden su futuro durante esta concentración, como Willy Hernangómez o Jaime Pradilla. También habló de la progresión de Hugo González y su capacidad de liderazgo con la selección española.

«Hemos conseguido ganar cinco partidos, sumar cinco victorias y, sobre todo, mantener un espíritu de unidad que me enorgullece. Cómo defienden, cómo luchan, aunque cada uno venga de su club con un ritmo distinto. Se entregan a muerte. Puede haber errores, pero entre todos lo maquillamos», comenzó, alabando a su plantilla.

«Han sido un poco todos, pero Hugo ha hecho una actuación magnífica porque es un gran jugador. Un día hará lo de hoy porque tiene esa capacidad y ese gran recorrido. Su proceso es el idóneo. Viene trabajando muy bien, ya lo hacía en categorías inferiores del Real Madrid, en el primer equipo, luego se fue a Boston», dijo sobre el madrileño.

«A todos nos ilusiona su futuro y el de la selección española. El resto de compañeros, sumar 140 de valoración, significa que todos han mirado por los compañeros. Tengo a mi lado un veterano (Pierre Oriola), que pese a jugar 12 minutos ha metido 20 y ha tenido 23 de valoración», añadió.