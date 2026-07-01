Willy Hernangómez se libera con España en medio de la incertidumbre: «De mi futuro no tengo nada claro»

Para Willy Hernangómez, uno de los jugadores más emblemáticos de nuestro baloncesto en la era reciente, es una liberación cada vez que acude con España. Esta semana lo ha hecho en un contexto diferente para él como las ventanas FIBA, a las que no suele ser convocado por su presencia en la Euroliga o anteriormente en la NBA. El ya ex jugador del Barcelona disfruta de esta concentración con la selección española mientras vive un momento crucial en cuanto a su futuro.

Recién desvinculado del Barça tras finalizar su contrato de tres temporadas y con él una etapa dura, Willy regresa con España por primera vez desde el fatídico Eurobasket de 2025. Lo hace nuevamente como capitán y su actitud es la de arrimar el hombro como uno más y aportar su veteranía para que la selección, en una etapa atípica por el reciente final de temporada, sume dos victorias frente a Dinamarca y Georgia y las acumule de cara a la siguiente fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2027.

El pívot, como decimos, ha sufrido más que disfrutado en Barcelona. Willy no terminó de brillar a las órdenes de Roger Grimau en su primer año y, a partir del segundo, tanto Joan Peñarroya como Xavi Pascual le relegaron al final del banquillo por su notorio descenso de nivel en la cancha. Todo eso ha llevado a verse desde este martes 1 de julio sin contrato de momento para la temporada 2026-27… y sin ofertas en firme.

Willy estuvo cerca de fichar por Baskonia, pero al parecer ahora los de Vitoria no estarían decididos a reforzar la posición de pívot con el madrileño. Por su parte, el deseo de este es seguir jugando en España, aunque quizá le haya llegado la hora de bajar un peldaño y recalar por un equipo que no dispute la Euroliga. Durante esta semana con la selección ha preferido evadirse dentro de lo posible del asunto de su futuro.

«De mi futuro no tengo nada claro»

Esto nos dijo a los medios el pasado lunes antes del primer entrenamiento de los de Chus Mateo en la Caja Mágica, donde este jueves reciben a Dinamarca (19:00 horas). «Me lo tomo con muchísima felicidad por estar en la selección y afronto esta ventana con muchas ganas de dar lo mejor de mí mismo para lo que me pidan los compañeros y Chus. Quiero disfrutar de competir», comenzó.

«Ahora mismo de mi futuro no tengo nada claro, pero tengo muchas ganas de seguir trabajando y demostrar que puedo ser un gran jugador en un sitio donde tenga la oportunidad y la confianza. Siempre que he estado disponible con España, he venido. Conozco a Chus desde hace años, cuando estábamos en el Real Madrid. Quiero exigirme a hacerlo lo mejor posible y disfrutar», aseguró Willy. Su futuro empezará a resolverse en los próximos días, aunque en el horizonte no hay excesivas opciones a día de hoy.