Willy Hernangómez se va del Barcelona y su futuro es una incógnita

Comienza la operación salida en el FC Barcelona. El club ha anunciado las salidas de Willy Hernangómez, Myles Cale, Miles Norris, Juani Marcos y Tomas Satoransky tras terminar sus respectivos contratos este 30 de junio. En el caso del pívot español, abandona la entidad azulgrana después de tres temporadas y su futuro es una incógnita.

«Willy Hernangómez no seguirá vistiendo la camiseta del FC Barcelona en la temporada 2026/27, una vez finalice su contrato este martes 30 de junio. El Club agradece su implicación con el Barça y le desea mucha suerte en el futuro», anunció el Barcelona en un escueto comunicado.

El pívot madrileño llegó al Barça en el verano del 2023 procedente de la NBA, donde estuvo siete temporadas. Como azulgrana, ha disputado un total de 238 partidos entre la Liga Endesa (112), la Euroliga (111), la Liga Catalana (7), la Copa (6) y la Supercopa de España (2). Después de tres temporadas, el mayor de los Hernangómez pondrá punto final a su etapa como azulgrana.

Su futuro a día de hoy es bastante incierto. El propio jugador dijo desde la concentración con la selección española que «ahora mismo sobre mi futuro no lo tengo nada claro». Eso sí, Willy quiere ir a un sitio donde pueda sentirse protagonista: «Lo que sí que tengo son muchas ganas de seguir trabajando y poder demostrar que puedo ser un gran jugador. Tener un sitio donde tenga la oportunidad y la confianza».

Con Scariolo en el banquillo, Hernangómez habría sido uno de los refuerzos del Real Madrid en la pintura. Pero el italiano no seguirá y Pedro Martínez se decanta más por un perfil como el de Jaime Pradilla antes que por el ya ex jugador del Barcelona. Otra opción que aparece en el mercado para el internacional español es la de Baskonia. Su nombre ha sonado con fuerza para reforzar al conjunto vitoriano tras las salidas de Eugene Omoruyi y Jesse Edwards.