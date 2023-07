Willy Hernangómez rompe su silencio y explica los motivos de su fichaje por el Barcelona

Willy Hernangómez ya está centrado en la selección española tras su fichaje por el Barcelona. El pívot ha sido uno de los grandes protagonistas del mercado de Euroliga. Su llegada al cuadro azulgrana ha desatado un revuelo entre los seguidores españoles por su pasado madridista. La nueva estrella del Barça de Grimau desveló los motivos que le llevaron a firmar por el cuadro catalán y no por el Madrid.

«Entiendo todas las opiniones. Me ha sorprendido para bien la cantidad de gente que me ha apoyado y me ha entendido. Yo buscaba un sitio en el que tuviera la oportunidad de jugar al baloncesto. El Barcelona ha sido una oportunidad desde el primer momento y estoy muy feliz», comenzó diciendo el mayor de los Hernangómez antes de dar las gracias al Madrid por sus años en la cantera y primer equipo: «Al Real Madrid le tengo que estar agradecido. Me fichó en cantera, me dio la oportunidad de debutar en ACB y Euroliga. Pero también estoy muy agradecido al Cajasol Sevilla, a los Knicks, a Charlotte, a Nueva Orleans…».

«He estado en muchos equipos y buscaba la opción de jugar y ser feliz. El Barça me ha valorado y me siento feliz por ello», comentó el ex de los Pelicans. «Muchos más equipos de Europa me llamaron y eso es un reconocimiento al jugador que soy. Yo sólo pedía una oportunidad. Yo soy de Madrid, he nacido aquí. Ellos no veían que estuviese aquí, pensaron que no tenía sitio. Pero desde un principio me dieron la oportunidad y para mí es un reto apasionante. Quiero jugar y competir».

Willy confesó que tanto su objetivo como el de su hermano Juancho era cerrar su futuro antes de incorporarse a la concentración de la selección española para preparar el Mundial: «Nos da tranquilidad tener equipo antes del campeonato y te permite estar 100% centrado en lo que hay que estar. Queríamos estar tranquilos antes del Mundial».

Juancho y el Barça

Willy y Juancho estuvieron a punto de jugar juntos en el Barça pero finalmente el pequeño de los Hernangómez ha fichado por Panathinaikos: «Por Juancho estoy muy feliz, le veo muy contento, con muchas ganas. Ha trabajado muchísimo los últimos meses y tiene una oportunidad de volver a jugar al baloncesto, sentirse importante y ser el jugador que es. Estoy feliz por mi hermano y por ver que muchísimos equipos tanto en la NBA como en Europa estaban interesados en él. En los entrenamientos está dominando y me alegro por él. Ha tomado la mejor decisión para su vida y para su futuro».

«Me encantaría, y es un sueño, poder jugar con él. No se ha podido dar para la temporada que viene pero estos es muy largo, nos queda mucha gasolina en el tanque y seguro que se dan más oportunidades. Si jugamos en contra, seremos rivales como hemos sido hasta ahora en NBA y ACB, jugaremos y luego nos iremos a cenar y brindaremos por la vida», añadió el nuevo jugador del Barça sobre poder compartir vestuario con su hermano en el futuro.