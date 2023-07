El día en que Willy Hernangómez confirmó su traición al Madrid: «Soy de la cantera, pero…»

Willy Hernangómez está a punto de regresar a la Liga Endesa de la mano del Barcelona, con el que firmará para las tres próximas temporadas. Sólo el Real Madrid puede evitarlo. Los blancos tienen derecho de tanteo sobre el jugador pero todo apunta a que no igualarán la oferta y el pívot vestirá de azulgrana. Hace algo más de un mes, el canterano madridista confirmó su traición al equipo que le vio crecer con unas duras declaraciones.

«Yo soy de la cantera del Real Madrid, pero al final quiero jugar y sentirme importante. Luchar por títulos. No le cierro puertas a nada. Es un equipo ganador y campeón… Al final es un trabajo. Una oportunidad. Y si se dan las circunstancias, habría que pensárselo muchísimo. Sin embargo, yo no le quiero cerrar las puertas a nada», comentó Willy en una entrevista que tuvo lugar el pasado 31 de mayo y se ha hecho viral ahora que está a un paso de firmar por el Barça.

Tras las salidas de Saras Jasikevicius y Nikola Mirotic, la salida de Sanli, además del no de Kevin Punter cuando todos los rumores señalaban que la próxima temporada jugaría en el Palau, el Barça apuesta fuerte por el MVP del pasado Eurobasket. Willy Hernangómez está libre después de que los New Orleans Pelicans de la NBA no le renovaran el contrato y el canterano madridista asegura que su objetivo es jugar, sin importar que ello conlleve una traición al Real Madrid.

«Quiero competir, jugar y ganar. Es una ilusión para mí pensar en nuevos retos. En el futuro. Nunca he ganado la Euroliga y me gustaría luchar por conseguirla. Y no sé dónde estaré, pero dónde vaya lucharé por una Euroliga», añadió el mayor de los Hernangómez en una entrevista con el medio catalán Betevé. De hecho, Willy se podría reencontrar con su hermano Juancho quien también se dice que estaría fichado por el Barcelona. Ambos se unirían a Joel Parra, nuevo integrante de la plantilla que comandará Víctor Sada.