Jaime Pradilla: «El futuro va a ser bueno, la temporada que he hecho me permite decidir»

Jaime Pradilla es uno de los hombres del momento. El pasado miércoles, el jugador español ganaba la Liga Endesa por primera vez con el Valencia y horas después este y otros medios informábamos de su posible fichaje por el Real Madrid. Este martes nos atiende en la alfombra roja de la gala de la Federación Española de Baloncesto y habla de su futuro.

En el contexto de la concentración de España en Madrid antes de los dos partidos de las ventanas FIBA de clasificación al Mundial de Qatar 2027, Pradilla responde a las preguntas sobre el siguiente paso de su carrera: «Ahora mismo estoy aquí. Estoy centrado en selección. Estoy a punto de recibir un premio (mejor jugador nacional. Cuando tenga que decidir mi futuro, hablaré».

Pradilla aseguró que, pase lo que pase, su futuro será positivo, ya que tiene que decidir entre los dos mejores clubes del baloncesto español en este momento: «Seguro va a ser bueno. Contento de la temporada que he hecho para que me permita decidir».

También fue cuestionado por la llegada al Real Madrid de Pedro Martínez, quien ha sido su entrenador en Valencia, donde ha potenciado exponencialmente su rendimiento: «Es una decisión suya. Es un grandísimo entrenador y, sea lo que sea, que le vaya lo mejor posible».

«No me influye que sea con Scariolo o Pedro»

El jugador aragonés no cree que influya que el técnico blanco sea el catalán o Sergio Scariolo: «Creo que tengo que pensar en mí y, al final, son dos decisiones totalmente paralelas y con los dos entrenadores he estado muy bien, con los dos he ganado grandes cosas y la verdad es que no tendría nada que ver en mi decisión, ya que es una cosa personal que la tengo que hablar con mi gente, con mi familia y decidir con ellos».