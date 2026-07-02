Madrid también vibra con la selección española. En el día que los de Luis de la Fuente se juegan el pase a dieciseisavos del Mundial 2026, el equipo español de baloncesto disputa una cita muy especial en la Caja Mágica contra Dinamarca en el quinto partido de clasificación para la cita mundialista de Qatar 2027. Así suena el himno de España en la capital del país.