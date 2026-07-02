España se gusta contra Dinamarca en Madrid y alarga el pleno en la era Chus Mateo

La selección española sigue brillando en la clasificación para el Mundial de Qatar 2027. Lo hace por cada ciudad que pasa, tanto en nuestro país como en el extranjero, y este jueves fue a Madrid la que le tocó disfrutar del nuevo estilo de España con Chus Mateo a los mandos. Con el holgado triunfo ante una inferior Dinamarca (109-81), el seleccionador alarga su pleno de victorias y ya son cinco las que su equipo acumulará en la siguiente ronda, para la que obtuvo el pase en la anterior ventana FIBA.

El lugar, la situación clasificatoria y una lista llena de jugadores de renombre invitaban a ello y Chus Mateo impuso la igualdad en la rotación. En ella, Hugo González, el hombre del partido y uno de los nombres propios de la concentración, con permiso de Jaime Pradilla, se salió: 16 puntos (4/7 en triples), 5 rebotes y 5 asistencias para 23 de valoración.

El jugador de los Boston Celtics es otro comparado con el que se marchó del Real Madrid el pasado verano. Por eso juega en la NBA y es tan querido por su franquicia, con su entrenador Joe Mazzulla a su lado durante estos días en la capital de España. El resto de jóvenes no se quedaron atrás.

Un gran Mario Saint-Supéry, al que también le ha sentado de cine la NCAA, fue decisivo en los minutos de equilibrio en el marcador con 15 puntos y 16 de valoración, en los que también fue capital la veteranía de Pierre Oriola (20, 6 rebotes y 23). Álvaro Cárdenas volvió a destacar con sus 8 asistencias y 11 créditos, y Pradilla y Joel Parra demostraron por qué siguen siendo fijos con el combinado nacional.

Dinamarca lo lucha un cuarto

España empezó con la empanada del que tiene el trabajo hecho, aunque el escenario y el premio en caso de victoria le motivaron a crecerse. Tras encajar un 2-8 de salida, Hugo González firmó una gran presentación en su casa, Madrid, con dos triples seguidos que activaron a los de Chus Mateo. A sus seis puntos se sumaron los nueve de un colosal Oriola. El catalán conectó de cine con un Saint-Supéry que dejaba sus gestos de calidad y la selección cerraba el primer cuarto con ventaja (24-19).

Fueron buenos minutos de Pradilla en la pintura. El flamante fichaje del Real Madrid fue ovacionado en su nuevo destino ante la mirada de uno de los artífices de su traspaso, Juan Carlos Sánchez, responsable del baloncesto blanco. Y de Francis Alonso, quien siempre cumple y deja muestras de jugador top.

Un parcial de 14-2 en el segundo cuarto sirvió a España para agarrar un colchón que sería definitivo frente a los daneses, aunque estos presentarían batalla hasta el final de la primera parte. El partido se volvió más defensivo y Darío Brizuela puso algo de frescura para que los hispanos venciesen por 10 dígitos al descanso (51-41).

España no esperó y mató el choque en el tercer cuarto. Un parcial de 29-14 letal que comenzaron liderando, de nuevo, Saint-Supéry y Oriola, menudo dúo, y que amasaron Willy Hernangómez y Francis Alonso. La selección se ponía con 27 de ventaja (82-55) y la Caja Mágica, con más de 7.000 personas, buena entrada dadas las circunstancias (verano y partido de la selección en el Mundial a las 21:00, justo seguido), hacía la ola. El próximo domingo la selección visita a Georgia para cerrar la primera ronda.