Pradilla acepta la oferta del Real Madrid

Jaime Pradilla ha dado el sí al Real Madrid y se convertirá en nuevo jugador del equipo blanco en las próximas horas. El ala-pívot español será madridista las siguientes cinco temporadas, hasta 2031, y su fichaje, además de suponer un salto de calidad en el juego interior, alivia el problema de los cupos en el conjunto que dirigirá Pedro Martínez.

En OKDIARIO ya contamos que Pedro Martínez no llegaría solo al banquillo del Real Madrid, pues el club blanco ya había encarrilado la operación de Pradilla, cuya cláusula de 1,5 millones de euros abonará al Valencia Basket en cuestión de horas o días.

A falta del reconocimiento médico, algo que se retrasa por su convocatoria con España, Pradilla será jugador del Real Madrid y estará a las órdenes de su entrenador en Valencia, de donde se marcha tras seis temporadas y habiendo conquistado Supercopa y Liga Endesa en esta última.

Su fichaje está cerrado, como ha adelantado Encestando.es y puede confirmar OKDIARIO, y el anuncio oficial se producirá en principio la semana que viene. Firma hasta 2031, la misma duración que le ofrecía Valencia en respuesta a la propuesta de los blancos.

Pradilla se va del Valencia

Otra baja dolorosa en el cuadro taronja, que además de a su entrenador y a Pradilla, ambos rumbos al Real Madrid, ha perdido a Sergio de Larrea, Jean Montero, Brancou Badio, Braxton Key, Xabi López-Arostegui, Isaac Nogués y Darius Thompson tras proclamarse campeón de Liga la pasada semana en Barcelona.

En los últimos días, como dijimos en este periódico, Pradilla también recibió las propuestas de dos clubes extranjeros de la Euroliga, el Anadolu Efes de Pablo Laso y el Hapoel Tel Aviv, pero la opción del rey de Europa es la ganadora para un Pradilla que ha evolucionado enormemente para vestirse de blanco a sus 25 años. La primera piedra de una nueva era.