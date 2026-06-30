Pedro Martínez no llegará solo

Pedro Martínez podría no llegar solo al Real Madrid. Este lunes conocíamos que el entrenador del Valencia, flamante campeón de la Liga Endesa, se convertirá en el nuevo interino del banquillo blanco en lugar de Sergio Scariolo y la realidad es que no es la única incorporación que el club madridista busca traer del cuadro taronja.

Hace unos días contábamos que el interés del Madrid por Jaime Pradilla era real y que estaba dispuesto a pagar su cláusula de 1,5 millones de euros para sacarle del Valencia y fichar un ala-pívot que viene como anillo al dedo porque, además, es cupo. Sin embargo, el jugador español se lo piensa, ya que está contento en el Roig Arena y su actual club le habría igualado la oferta económica de los blancos.

Para el Real Madrid es prioridad absoluta el fichaje de Pradilla, que a sus 25 años es un jugador absolutamente consolidado para la élite y una garantía de futuro para la plantilla. La llegada de Pedro Martínez al banquillo es un motivo de peso que le podría hacer inclinarse por la opción blanca y marcharse del Valencia tras seis temporadas.

De hecho, el club blanco espera poder anunciar a Pradilla como su primer fichaje para la 2026-27. De confirmarse, Pedro Martínez aterrizaría en Valdebebas junto a uno de sus jugadores más utilizados. El zaragozano promedió 22 minutos por partido la pasada Liga y 19,5 en la Euroliga, datos que le colocan prácticamente a la altura de cualquier titular. En su posición estaba Braxton Key, uno de los mejores de la temporada en Valencia.

Pradilla… ¿y Taylor?

Pero el de Jaime Pradilla no es el único nombre que el Real Madrid tiene apuntado de la plantilla del Valencia. La fuga taronja podría hacer que Kameron Taylor, pilar para Pedro Martínez pese a sólo compartir este año, sería uno de los deseos del técnico catalán. El principal problema, como pasa con el español, es que la entidad presidida por Juan Roig incrementó recientemente su salario para protegerse de una oferta del Panathinaikos.

El escolta de 31 años (1,98 metros) es una opción cotizada para el ‘2’, ya que el Real Madrid anunciará próximamente la salida de David Krämer y quién sabe si de su capitán, Sergio Llull. En este caso, el club blanco no descuida el mercado NBA, conocedor de que la alternativa para dicha posición también puede venir de Estados Unidos. Aunque Pedro, eso sí, propondrá a Taylor, esencial en su sistema.