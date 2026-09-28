Adiós a las Adidas Samba: estas son las Nike que obsesionan a las amantes de la moda para el otoño

Las Adidas Samba llevan varias temporadas entre las zapatillas favoritas de las que más saben de moda, pero este otoño tienen una nueva rival dispuesta a robarles parte del protagonismo. Se trata de las Nike Moon Shoe OG, un modelo que recupera una de las siluetas más míticas de la historia de la marca y que llega con ese aire retro que vuelve a ser tendencia cuando empieza a cambiar el armario. Su estética recuerda a las zapatillas deportivas de los años 70, pero con unas líneas sencillas que hacen que peguen con todo.

Las Nike Moon Shoe OG no son unas zapatillas retro más. Su historia se remonta a los primeros años de Nike, cuando la compañía todavía ni siquiera utilizaba ese nombre. Bill Bowerman, uno de los fundadores de la marca, creó las primeras zapatillas de running experimentales utilizando una plancha de gofres para diseñar una suela capaz de ofrecer mayor tracción. Aquella idea terminó convirtiéndose en una de las señas de identidad de Nike y ahora regresa reinterpretada en una zapatilla pensada también para el terreno de la moda.

El modelo que está llamando especialmente la atención es el acabado en tonos crema y negro, que resulta muy fácil de llevar. La parte superior mezcla nylon con detalles de piel y los característicos logotipos Swoosh, mientras que la suela de goma con dibujo tipo gofre mantiene ese aspecto vintage que convierte a la zapatilla en una alternativa interesante a las clásicas Adidas Samba. Nike también ha lanzado otros colores, entre ellos una versión en amarillo suave, y su precio en la web oficial de la marca es de 100 euros.

Las Nike que ganan terreno a las Samba

Una de las claves de su atractivo está precisamente en que no buscan llamar la atención con una estética excesivamente deportiva. Son unas zapatillas ligeras visualmente, de perfil bajo y con una combinación de colores muy sencilla, características que permiten llevarlas con vaqueros rectos, pantalones de vestir, faldas midi o incluso prendas más amplias. El resultado encaja con esa tendencia que lleva tiempo recuperando las zapatillas similares a las que se llevaban hace décadas para hacer deporte.

El regreso de esta silueta demuestra también que la moda sigue mirando hacia atrás para encontrar las próximas zapatillas que dominarán las calles. Si las Samba consiguieron convertirse en el comodín de multitud de armarios gracias a su diseño minimalista y reconocible, con las Moon Shoe OG ocurre algo parecido. Se trata una zapatilla histórica, fácil de combinar y con suficiente personalidad para diferenciarse sin necesidad de recurrir a diseños excesivamente llamativos.

Por eso, con el otoño recién empezado, este modelo de Nike se perfila como una de esas zapatillas que pueden empezar a aparecer cada vez más en los looks de las amantes de la moda. Además, su precio se mantiene dentro de lo habitual en este tipo de modelos de Nike. Las Moon Shoe OG están disponibles en la web española de la marca por 99,99 euros, en tallas que van desde la 36 hasta la 44,5 en el modelo femenino y en varios colores.