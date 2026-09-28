Paddy (29 años), mujer de Llorente: «Dejad de preguntarme a qué me dedico; soy un ser de luz, buscadora de equilibrio…»

Paddy Noarbe, mujer de Marcos Llorente, ha vuelto a dar que hablar en las redes sociales con una respuesta que resume la particular filosofía de vida que lleva años compartiendo con sus seguidores. Patricia, conocida públicamente como Paddy, ha respondido a los que continúan preguntándole a qué se dedica con una frase tan llamativa que está generando todo tipo de reacciones: «Dejad de preguntarme a qué me dedico; soy un ser de luz, una buscadora de equilibrio, de sentido y de belleza en las pequeñas cosas».

Una frase que rápidamente ha generado comentarios y que llega en un momento en el que su vida está mucho más centrada en la maternidad, el bienestar y su día a día junto al futbolista del Atlético de Madrid. La propia Paddy ha explicado en diferentes ocasiones que resulta complicado poner una única etiqueta a su profesión. Estudió un doble grado de Derecho y Administración y Dirección de Empresas y paralelamente comenzó a formarse en ámbitos como la nutrición, el entrenamiento y la psicología. A partir de ahí desarrolló diferentes proyectos relacionados con el bienestar, el ejercicio y los hábitos saludables, además de convertirse en creadora de contenido.

Cuestionada por su profesión en redes haces unas semanas, Paddy tiró de humor y respondió con esa frase que tanto juego esta´dando. Más allá de títulos académicos o profesiones concretas, Patricia Noarbe prefiere explicar quién es desde una perspectiva mucho más personal. «Dejándonos de currículums, diría que soy una buscadora de equilibrio, de sentido y de belleza en las pequeñas cosas. Me mueve mucho el bienestar en todas sus formas: el emocional, el físico y el espiritual», añade Paddy, que va más allá: «Soy una cursi, pero también tengo mucho sentido del humor y un don especial para reírme de mí misma».

Marcos Llorente y Paddy llevan muchos años juntos

La maternidad ha supuesto además un cambio importante para la influencer. Paddy y Marcos fueron padres de su primera hija en febrero de 2025 y desde entonces ella ha hablado abiertamente de cómo ha cambiado su manera de entender el bienestar. En una de sus reflexiones más personales explicó que antes pensaba que tenía que entrenar, comer bien o ser disciplinada para conseguir amor propio. También dejó una frase que resume su actual relación con su cuerpo: «No necesito gustarme todos los días para quererme todos los días».

«En cuanto a hábitos, siempre están estos tres: movimiento, presencia y gratitud. Y, por supuesto, un toque de estoicismo», cuenta para explicar cómo comienza sus días. Paddy cuenta que se despierta antes del amanecer, da el pecho a su hija y dedica unos minutos a escribir en un diario de agradecimiento. La joven también ha explicado que ha organizado con mucho cuidado las rutinas de su hija. «No la llevo a la escuela infantil y, desde el principio, he creado una rutina diaria muy cuidada para fomentar el apego seguro y el orden», desvela.

Su forma de entender las relaciones también ha dado que hablar. Este verano defendió públicamente la libertad dentro de la pareja después de que Marcos Llorente viajara de vacaciones con otros amigos. «Normalicemos las parejas sin correa. Amar a alguien no debería limitar su libertad, sino darte más seguridad para disfrutarla», escribió. Ambos han señalado en diferentes ocasiones que la admiración mutua, la comunicación y la capacidad de respetar los espacios individuales son algunas de las claves de su relación.