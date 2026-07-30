Paddy, mujer de Marcos Llorente: «Normalicemos las parejas sin correa, normalicemos que una mujer pueda vestirse sexy sin que…»

Patricia Noarbe, más conocida en las redes sociales como Paddy y esposa de Marcos Llorente, ha compartido a través de Instagram una profunda reflexión con los más de 400.000 seguidores que tiene en la citada plataforma. La mujer del futbolista del Atlético de Madrid y madre de su hija entiende el amor de forma diferente a muchas otras personas y revindica su manera de vivir una relación como la suya tras casarse en 2023 y ser padres hace algo más de un año.

«Normalicemos las parejas sin correa. Amar a alguien no debería limitar su libertad, sino darte más seguridad para disfrutarla», era una de las frases que la joven influencer compartió en una publicación que iba mucho más allá. «Así suena la normalidad para mí. Aunque para algun@s tengo una mentalidad muy libre o abierta (cosa que me encanta y me tomo como un piropo) para mí muchas de estas cosas deberían ser simplemente eso, NORMALES», añadía publicado varias fotos con su hija y con Marcos Llorente de vacaciaones.

«Parte de esta forma de ver la vida se la debo al estoicismo, ser libre no es vivir sin límites, sino elegir conscientemente cuáles son los tuyos y aprender a ser dueño de ti mismo. A mí, vivir así me ha dado mucha responsabilidad, paz, alegría y amor propio. Porque cuanto menos necesitas juzgar cómo viven los demás, menos condicionas tu propia vida por cómo puedan juzgarte ellos. Y hace unos meses se me quedó grabada esta idea, con la misma vara con la que juzgas a los demás, acabas juzgándote a ti mismo», asegura Paddy en Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paddy – Charlotte (@paddy.8)

La mujer de Marcos Llorente va más allá: «Y qué liberación cuando dejas de hacerlo. Respeto por las decisiones ajenas. Y libertad con responsabilidad para tomar las tuyas. Realmente se resume en ‘Vivir y dejar vivir’». Una profunda reflexión a la que el jugador del Atlético de Madrid respondió con un «Amén», dejando claro que comparte la visión de su mujer.

En una serie de stories, Paddy compartió otra serie de reflexiones que muchos pueden compartir y otros no: «Normalicemos las parejas sin correa. Amar a alguien no debería limitar tu libertad, sino darte aún más seguridad para disfrutarla. Normalicemos no perdernos a nosotras mismas cuando nos convertimos en madres. Normalicemos no controlar cómo viven los demás. Sino elegir cómo quieres vivir tú. Normalicemos decirnos de repente entre mujeres ‘eres un PIBÓN DE LOCOS’. Admirarnos más. Normalicemos hacer cualquier cosa por la comodidad de tu bebé. Normalicemos que una mujer pueda vestirse sexy sin que eso sea una invitación a absolutamente nada. Normalicemos querer comértelo entero», finalizaba con una foto de Marcos Llorente.