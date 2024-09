Marcos Llorente y su mujer Patricia Noarbe, más conocida como Paddy, están de enhorabuena y comparten una gran noticia poco más de un año después de casarse. El matrimonio dará la bienvenida a su primer hijo en común en los próximos meses y ambos se muestran muy felices en sus redes sociales, donde han anunciado el embarazo con un emotivo post. Pero, ¿quién es Paddy?

La historia de amor entre Paddy y Marcos Llorente se remonta a cuando eran tan solo unos adolescentes, pues fue en el instituto donde se conocieron y se enamoraron. En julio de 2021 el futbolista protagonizó un momento para el recuerdo cuando se arrodilló en pleno Civitas Metropolitano para pedir matrimonio a la influencer. La boda llegó en julio de 2023, cuando se dieron el sí, quiero en una ceremonia por todo lo alto en Mallorca. A lo largo de los años, la pareja ha logrado convertirse en una de las más consolidadas del mundo del fútbol.

Nacida en Oxford en 1996 pero de familia española, Patricia Noarbe es influencer, empresaria, escritora y coach de vida sana. Amante confesa del deporte, la joven ha logrado convertir sus redes sociales en su principal fuente de ingresos. En Instagram, su plataforma por excelencia, mantiene una actividad diaria donde comparte con sus seguidores innumerables consejos de fitness a nivel deportivo y nutricional.

Paddy, que tiene ahora 27 años, estudió Derecho, así como Administración y dirección de empresas en la Universidad Rey Juan Carlos. Fueron las redes las que impulsaron su faceta como experta en nutrición deportiva, además de lanzar su propia línea de ropa y una plataforma online de entrenamiento con dietas personalizadas.

«Queremos ayudarte a lograr cualquier objetivo cuidando tu salud del interior al exterior. Expertos en salud digestiva, hormonal y enfermedades autoinmunes. Nutrición y Psiconeuroinmunología», reza en la página web de su empresa, en la que además de vender su línea de ropa también se pueden realizar solicitudes para iniciarse en sus planes de entrenamiento y nutrición.

Boddy, la marca de Paddy

Hace unos años, Paddy lanzó su marca de ropa deportiva, Boddy. «A todas las mujeres. A las que aman el deporte, el entrenamiento, a las que aún no teniendo tiempo hacen malabares para sacar un ratito para el ejercicio y

las que aunque no le hayan cogido el gusto al entrenamiento todavía les guste vestir cómodas y elegantes», escribe en su web.

«Ropa deportiva hecha por mujeres, para mujeres. Boddy nace por mi necesidad de entrenar a gusto, cómoda, además de verme bien y con ropa sexy, favorecedora y elegante. Después de haber estado 8 años entrenando en gimnasio y otras disciplinas (baile, yoga, pole dance, padel…) y haber probado tantas marcas de ropa deportiva tanto españolas como internacionales, he ido aprendiendo y cogiendo lo que me ha gustado de cada una y he creado mis diseños para hacer sentir a cada mujer atractiva y segura, porque así es como debemos sentirnos todas, independientemente de nuestras formas, estatura, edad, peso…», cuenta Paddy.

Y va más allá: «Los diseños los creé yo en mi casa con papel y lápiz, con detalles y formas que tenía en mi cabeza desde hace mucho. La espalda lazada, escotes cuadrados, diseño de cintura, el fruncido del glúteo… Formas que se que os van a favorecer muchísimo. Y los colores granate y topo para mi primera colección los tenía claros desde hace años cuando barajaba el crear este marca, me parecen muy elegantes, favorecedores y fáciles de darles un uso en outfits de Streetstyle».