El futbolista con el pelo más largo del mundo provoca dos expulsiones en apenas 20 minutos

El parón internacional ha dejado uno de esos momentos difíciles de creer y que rápidamente se hacen virales en las redes sociales. Aedan Scipio, futbolista de 36 años e internacional con Anguila, fue uno de los grandes protagonistas de un encuentro de su selección después de salir del terreno de juego en el minuto 68. Hasta ahí, nada especialmente llamativo. Sin embargo, apenas dos minutos después de entrar el campo provocó una expulsión y en el tramo final del encuentro llegó una segunda tarjeta roja… ¡ambas por tirarle del pelo!

Aedan Scipio es conocido por lucir una de las cabelleras más espectaculares del fútbol mundial. De hecho, se le considera el futbolista con el pelo más largo del mundo, algo que le ha convertido en un jugador fácilmente reconocible cada vez que aparece con la selección de Anguila. Su larga melena forma parte de su imagen y no pasa precisamente desapercibida sobre el terreno de juego, como ha quedado demostrado en el último partido que ha disputado, saliendo desde el banquillo pero siendo protagonista absoluto desde que saltó al césped.

Zápas Ligy národů Antigua a Barbuda – Anguilla. Hosté prohrávali 0:5, když se za ně v 69. minutě dostal na hřiště Aedan Scipio. A právě jeho dredy sahající téměř až k zemi přispěly k vyloučení dvou hráčů soupeře.😂😂 pic.twitter.com/eaAVj8YF71 — Sporťák (@SportakCZ) September 27, 2026

El internacional con Anguila saltó al campo en el minuto 68 y apenas dos minutos después, en el 70′, se produjo una expulsión porque un rival en un duelo acabó tirándole del pelo para intentar frenarle. La situación volvió a repetirse en el tramo final del encuentro, ya que en el minuto 90 se produjo una segunda tarjeta roja por el mismo motivo. De esta manera, en apenas 22 minutos sobre el terreno de juego, el futbolista provocó dos expulsiones tras ser agarrado de su melena por dos jugadores rivales.

El encuentro correspondía a la Liga de Naciones de la Concacaf y terminó con una contundente victoria de Antigua y Barbuda por 5-0 ante Anguila. Los visitantes no tuvieron opciones durante el partido y se marcharon con una goleada en contra, pero el resultado quedó prácticamente en un segundo plano por la peculiar actuación de Aedan Scipio. El futbolista entró al terreno de juego en el minuto 69 y terminó convirtiéndose en el gran protagonista del encuentro por sus larguísimas rastas, que casi llegaban al suelo y acabaron teniendo un papel inesperado en dos expulsiones del conjunto rival.

A sus 36 años, el jugador de Anguila se ha convertido en uno de los futbolistas más singulares del panorama internacional. Su selección, perteneciente a la Concacaf y representante de un pequeño territorio británico de ultramar situado en el Caribe, no suele aparecer habitualmente en los grandes titulares del fútbol mundial. Sin embargo, Aedan Scipio ha conseguido que su equipo sea noticia gracias a una de las imágenes más curiosas que se han visto últimamente en el fútbol.